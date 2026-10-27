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「昀牽孟繞」也難救？「尚公主」被指改編跑偏 權謀劇淪CP「二人轉」

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孟子義(右)、李昀銳主演的「尚公主」被批弱化成俗套的甜寵「二人轉」。(取材自微博...
孟子義(右)、李昀銳主演的「尚公主」被批弱化成俗套的甜寵「二人轉」。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

《尚公主》開播後熱度不低，卻因過度強化男女主情感、削弱原著權謀厚度而引發原著粉與CP粉激烈爭論。

由孟子義、李昀銳主演的古裝劇「尚公主」開播後引發熱烈討論，然而隨著劇情推進，爭議聲浪也隨之而來。知名編劇蒙淇淇日前發文指責劇組改編方向「嚴重偏差」，直指製作團隊過度依賴CP行銷，將原著中充滿歷史厚度的晚唐權謀大女主戲，弱化成俗套的甜寵「二人轉」，此番言論隨即在網路掀起原著粉與CP粉的激烈論戰。

「尚公主」改編自作家伊人睽睽同名小說，由秦榛執導、何妨參與編劇。孟子義飾演公主暮晚搖，李昀銳飾演寒門謀士言尚。兩人先前合作「九重紫」、「西出玉門」，累積不少人氣，新劇開播後騰訊視頻站內熱度值迅速突破2萬4000。

蒙淇淇指出，原著以安史之亂後的時代背景為基礎，描寫寒門學子與門閥勢力的衝突，以及男女主角在朝堂博弈中步步為營的故事，魅力不只在愛情，更在人物的謀略與命運交鋒。她認為，劇版過度強調男女主角的感情互動，弱化權謀主線，讓原本具有鋒芒的角色失去應有的氣場。

劇集播出後，部分觀眾也對敘事節奏提出質疑。前期劇情安排擦藥、梳頭、製作胭脂等互動，搭配大量慢鏡頭與柔光畫面，雖試圖營造浪漫氛圍，卻被批評拖慢節奏，權謀情節遲遲未能充分展開。有網友形容像在看「加長版古風婚紗攝影MV」，也有人抱怨鏡頭反覆切換，即使加速播放仍覺得冗長。

暮晚搖為了接近言尚而採取的部分行動，也被質疑欠缺合理性，與原著中聰慧果決的形象有所落差。不過，支持者仍肯定孟子義與李昀銳的默契及對手戲，認為兩人的情感拉扯具有吸引力，是追劇的重要動力。

目前網路評價呈現兩極化。CP粉力挺男女主角雙強拉扯的氛圍感十足，李昀銳飾演的寒門謀士極具魅力；但原著粉則痛惜宏大的時代背景淪為愛情背景板，大呼「劇集拔掉了原著最鋒利的刺」。這場改編風波，無疑再次將古裝劇如何在「CP流量」與「劇本深度」之間取得平衡的難題，推上了輿論的風口浪尖。

精華 FAQ

  • 爭議核心在於劇版被指偏離原著精神，過度把重點放在男女主的情感互動與CP包裝，卻淡化晚唐背景下的權謀鬥爭與人物鋒芒，讓故事深度明顯下降。

  • 她認為原著本來強調寒門與門閥的衝突、朝堂博弈與命運交鋒，但劇組卻把這些內容弱化，轉而依賴甜寵橋段和CP行銷，等於改掉了作品最有力量的部分。

  • 目前評價明顯兩極化，CP粉喜歡孟子義與李昀銳的對手戲與氛圍感，原著粉則不滿權謀主線被邊緣化，認為劇集把宏大時代背景拍成了愛情背景板。

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