梅艷芳骨灰被偷3個月 蔡一傑痛心：快把骨灰放回原位

草蜢在演唱會上懷念恩師梅艷芳。(圖／Lam&Lamb、寬魚國際提供)

AI摘要 文章摘要整理： 梅艷芳骨灰疑遭盜走後，草蜢成員在澳門受訪表達痛心，盼骨灰早日回到靈位，並在演唱會上以歌曲與掌聲向恩師致敬。

香港 已故樂壇天后梅艷芳 的骨灰日前驚爆遭人非法盜走失蹤，作為梅艷芳一手提攜長大的弟子，草蜢在澳門 演唱會慶功宴上被問及此事，坦言心情大受影響，蔡一傑更痛心直呼：「不知道偷走的人是用來幹嘛的，希望可以快點把骨灰放回原位的靈位！」

蔡一智嚴肅表示「不開心是一定有的」，但由於警方已在調查處理，目前不便多談。蔡一傑則感性透露，自己這陣子頻繁夢見恩師：「很奇怪，我這星期已經夢到她兩次，4天前和6天前都有！夢裡我們去像公園的地方看風景，她笑得很開心，樣子就像我剛認識她時、大概23歲。」雖然夢裡梅艷芳沒有特別交代什麼，但能夢見她就已經感到心滿意足。

蔡一智則感性表示，雖然近期沒夢到，但他知道大家必須向前看，「有種說法是如果太想念她，她會走不了。我們希望她瀟灑去到平安的地方。」蘇志威強調，每一次演唱會都是向梅艷芳致敬，「沒有梅艷芳就沒有草蜢，希望透過我們的舞台，讓全世界繼續記得這位香港的『Queen of Stage』！」

而草蜢在演唱會上演出梅艷芳的歌曲「愛將」之前，特別望著天上懷念梅艷芳，蔡一智說：「如果真心覺得我們做得好，用熱烈到掌聲送給我師父梅艷芳，謝謝她，因為沒有梅艷芳就沒有草蜢。」

他說：「記得40年前，就是因為阿梅在香港帶着我們來到澳門，這裏認識到大家，一直在40年裡面我們很努力在成長，繞了一大圈40年後，回到這裏初心地澳門，多謝阿梅，我覺得今晚她也會在現場。」

香港已故天后梅艷芳的骨灰甕7月遭竊，警方調查近3個月仍無下落。(中通社)