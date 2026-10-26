我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蔡康永「依約」赴蔣萬安競總成立大會 黑西裝黑帽進場

期中選舉／川普執政格局改寫 有4種劇本

劉雯手滑公開小紅書收藏夾30分鐘 裡面全是井柏然

記者陳穎／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
井柏然(右)和劉雯(左)戀情備受外界矚目。(取材自微博)
井柏然(右)和劉雯(左)戀情備受外界矚目。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

劉雯疑似手滑公開小紅書收藏夾，裡面幾乎都是井柏然的照片，短暫曝光30分鐘後即改回私密，意外被視為放閃並粉碎分手傳聞。

大陸男星井柏然因「早春晴朗」人氣再度攀升，戲外與女友劉雯的感情動態也持續受到關注。近日兩人因部分入戲的CP粉引發不少討論，甚至傳出劉雯為避免受到影響，特地調整班機與男友錯開行程。沒想到25日劉雯卻意外將小紅書收藏夾短暫公開，網友驚見裡面幾乎清一色都是井柏然的照片，甜蜜程度讓分手傳聞不攻自破。

劉雯25日疑似一個操作失誤，將原本設定為私密的小紅書收藏夾轉為公開。眼尖網友隨即發現，收藏內容幾乎全是男友井柏然的帥照與搞怪自拍，從不同造型到私下模樣都被她默默收藏，短短時間內便引發大批網友圍觀。

由於兩人近期頻頻成為話題焦點，這次「收藏夾意外曝光」也被不少網友視為另類放閃，甚至被解讀為直接打破外界對兩人感情生變的猜測。有人笑稱：「破除傳聞最狂方式就是手滑」，也有人直呼「原來表姐私下也是男友的小迷妹」。

不過，這個甜蜜收藏夾並未公開太久。網友熱議約半小時後，劉雯似乎察覺到收藏夾曝光，隨即重新設定為私密，目前已無法再公開查看。雖然這場「快閃放閃」僅維持約30分鐘，但網友早已將畫面截圖留存，相關討論迅速在社群平台延燒。

事實上，近期井柏然與劉雯的感情動態一直受到關注。隨著井柏然主演「早春晴朗」人氣上升，部分CP粉將戲劇情感延伸至現實，甚至出現對劉雯不友善的聲音。外界先前也傳出劉雯疑似特別調整班機，刻意與井柏然錯開行程。另一方面，井柏然日前也曾悄悄按讚「不受喧囂裹挾，忠於內心選擇」的內容，被部分網友解讀為低調回應外界聲音，也被認為是在默默守護這段感情。

精華 FAQ

  • 她疑似誤將原本私密的收藏夾設為公開，裡面幾乎清一色都是男友井柏然的照片，包含帥照、搞怪自拍與不同造型，甜蜜程度相當高。

  • 收藏夾被公開後約30分鐘就引發大量圍觀與討論，之後劉雯似乎察覺異常，立刻重新設回私密，目前已無法再被公開查看。

  • 因為近期外界一直傳出兩人感情生變，甚至有錯開班機等說法；但這次收藏夾裡滿是井柏然照片，被視為低調放閃，顯示感情仍相當穩定。

小紅書

上一則

金鐘61／沈玉琳奪獎有玄學力量？潘若迪神預言、唐綺陽教他穿勃根地紅

下一則

金鐘61／曾寶儀敲鐘情緒潰堤爆哭 直呼「太丟臉」

延伸閱讀

「早春晴朗」火爆 井柏然鬆口將進新劇組

「早春晴朗」火爆 井柏然鬆口將進新劇組
「早春晴朗」CP再現 井柏然、孫千黑衣合體 粉絲驚喜

「早春晴朗」CP再現 井柏然、孫千黑衣合體 粉絲驚喜
譚松韻、劉學義收官直播「嫌避成啥樣了」？ 真相曝光竟是累到沒電

譚松韻、劉學義收官直播「嫌避成啥樣了」？ 真相曝光竟是累到沒電
「昀牽孟繞」破冰？李昀銳驚喜接孟子義下班 網猜「這原因」

「昀牽孟繞」破冰？李昀銳驚喜接孟子義下班 網猜「這原因」

熱門新聞

張秀卿近日宣布離婚。(本報系資料照)

張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲

2026-10-18 15:09
鄭欣宜去年參加「歌手2025」，卻因傷退出演出。（取材自微博）

鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼

2026-10-23 13:35
郭靜純(左)和王信貴離婚後，他人間蒸發找不到人。(本報資料照片)

郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失

2026-10-17 09:03
趙又廷和高圓圓。（取材自微博）

粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網

2026-10-19 08:00
天心打定主意不生孩子。(圖／策院與四方四隅提供)

天心「新手上路」扮黑道夫人一心求子 現實生活不想生

2026-10-21 02:19
翁虹愛女劉蒔(右)不僅學業表現出色，面對男同學追求也有自己的主見。(取材自微博)

愛女考上UCLA、3次拒追求者 翁虹發「戀愛許可證」

2026-10-25 06:00

超人氣

更多 >
「不簽不能登機」來美者須簽此聲明 包括公民、綠卡

「不簽不能登機」來美者須簽此聲明 包括公民、綠卡
愛女考上UCLA、3次拒追求者 翁虹發「戀愛許可證」

愛女考上UCLA、3次拒追求者 翁虹發「戀愛許可證」
「可惜你媽不是中國人」 美國男被迫赴上海買藥救癌母

「可惜你媽不是中國人」 美國男被迫赴上海買藥救癌母
會開車也要懂保養車 維修技師分享「愛車6件事」

會開車也要懂保養車 維修技師分享「愛車6件事」
期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變

期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變