VOGUE造型翻車 楊紫2套高定被酸像衛生巾包裝、居家睡裙

楊紫在紅毯上的造型，被網友酸撞款衛生巾包裝。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 楊紫在VOGUE時尚之力盛會連換2套高定，紅毯與內場造型一度獲讚，但也因外觀爭議遭網友狠批，粉絲更不滿工作室審美與造型安排。

10月23日，VOGUE時尚之力盛會在蘇州園林開場，現場星光閃閃，但也頻傳造型翻車，其中還包括今年獲得第31屆上海電視節白玉蘭獎影后的楊紫 。楊紫在VOGUE盛典上連換兩套高定，造型口碑兩極，撞色款被誇契合該盛典的「絕色」主題，卻也被吐槽撞款衛生巾包裝。鵝黃裙則被部分網友說像孕婦裝、睡袍，大批粉絲湧入工作室評論區表達不滿，要求更換造型團隊。

據網易報導，楊紫在VOGUE盛典上先後換了兩套分屬RVDK與Givenchy的高定。紅毯主裙是Ronald van der Kemp 2026春夏高級訂製，粉、黃、紅、紫多色褶皺薄紗層疊舒展，下搭紅色亮片短裙，配Pomellato高級珠寶，紅色漆皮高跟鞋，粉紫色飄帶垂下來，出圖裡她整個人是揚起來的，明艷、靈動、有精神。整體走明媚靈動的撞色路線，被認為呼應盛典「絕色」主題。

內場她則換上Givenchy鵝黃色薄紗長裙，搭配Pomellato高級珠寶，看來清透柔和，與紅毯的濃烈撞色形成鮮明反差。楊紫以Givenchy成衣代言人身分出席本次盛典，黃裙也是品牌當季系列作品，她本人在採訪中提到這套衣服與當天主題契合、穿著舒適，並指「VOUGE今天的紅毯路挺崎嶇的，搞不好穿著高跟鞋蠻危險的。」

不過，兩套造型口碑兩極。撞色款被指契合「絕色」主題，但被吐槽顯臃腫，甚至有網友表示看起來撞款衛生巾包裝。鵝黃裙則被部分網友稱是災難現場，批評「沒腰身」、「像居家睡裙」，頭髮還散著，手一抬，裙襬跟著晃，肩背那塊看著厚了一圈，直播間彈幕刷得飛快，有人直接打字：比孕婦裝還差，兩套都土爆了；但也有網友認為溫婉鬆弛、狀態自然。

不滿造型的粉絲將矛頭指向楊紫工作室，批評造型敷衍、出圖背景白牆、審美差。有粉絲說，楊紫以Givenchy代言人、白玉蘭視后身分出席，是VOGUE首位官宣單人嘉賓、倒二出場，內場坐主編劉沖對面核心區，結果第一次正式亮相時尚盛典，就出了這麼檔子岔子，紛紛在評論區留言，要求更換造型團隊。

楊紫（中）穿的鵝黃裙被粉絲吐槽像孕婦裝。（取材自微博）