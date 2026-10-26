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腿傷手術後半年… 陳妍希紅毯險摔 肩帶滑落、嚇到尖叫

記者陳穎／綜合報導
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陳妍希穿著粉色細肩平口禮服現身。(取材自微博)
陳妍希穿著粉色細肩平口禮服現身。(取材自微博)

女星陳妍希走出婚變風波後，近期將生活重心放回演藝工作。她日前出席時尚活動，一身粉色禮服搭配超高跟鞋亮相，氣質十足，沒想到紅毯拍照時疑似不慎踩到裙角，加上鞋跟高度讓重心不穩，身體瞬間失去平衡，差點當場摔倒，嚇得她直接叫出聲，驚險一幕也讓現場眾人捏了一把冷汗。

陳妍希當天穿著粉色細肩平口禮服現身，裙襬以玫瑰花瓣般的立體剪裁打造層次感，搭配超高跟鞋，整體造型優雅又吸睛。一站上紅毯便成為鎂光燈焦點，不料拍照過程中疑似因鞋跟過高，加上不慎踩到自己的裙角，身體突然向前失去平衡。

突如其來的狀況讓陳妍希當場驚呼，所幸很快穩住身體，沒有真正跌倒。她隨即整理有些滑落的細肩帶，迅速恢復鎮定，重新露出笑容面對鏡頭，短短幾秒內就化解紅毯上的小插曲，展現十足臨場反應。

這場意外也格外受到關注，因為陳妍希半年前才因運動不慎造成左側阿基里斯腱斷裂，之後接受手術治療，復原期間一度需要面對行動上的不便。如今術後約半年，她已逐漸回到公開活動與工作場合，這次穿著超高跟鞋登上紅毯，卻意外出現驚險一幕。

陳妍希

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