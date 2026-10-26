任泉、李冰冰清華同框 親暱靠肩像情侶 網喊「在一起」

李冰冰被拍到靠著任泉的肩一起讀一張紙，互動親暱。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 任泉與李冰冰在清華講座同框，因靠肩看材料、低聲耳語的親暱互動畫面引發熱議，網友一邊敲碗在一起，一邊感嘆這段30多年互相兜底的友情更珍貴。

近日在清華大學一場講座上，有網友偶遇同為53歲的任泉與李冰冰 一同現身，兩人並肩而坐聽講座，低聲說悄悄話；任泉認真看材料，李冰冰則將頭靠在任泉的肩上一起看，氛圍十分親暱，被不少人形容「宛如情侶」。照片被瘋傳後，不少人喊要他們兩人「在一起」，也有網友覺得不一定非得是戀人關係才叫圓滿。

據網易報導，10月24日，清華大學「禾大師·戲劇之夜」的講座現場，有網友認出兩人在前排並排坐著聽講座。任泉穿著西裝，手裡捏著校方發的材料，低頭念上面的內容；李冰冰戴著粉色棒球帽和口罩，側身靠過去，腦袋貼在他手臂上，兩個人一起看那張紙，還湊近了說悄悄話，滿滿鬆弛感。

照片流出後，由於兩人互動氛圍十分親暱，遠遠看去像一對情侶，評論區立馬熱鬧了。不少網友感慨，任泉比起當年模樣蒼老不少面部皮肉有些鬆弛，頭髮也日漸稀疏，看得出歲月留下的痕跡；李冰冰狀態還在，粉色帽子一戴，說30多歲也有人信。儘管兩個人坐在一起的反差很大，任泉和李冰冰相識30餘年，是難得的知己，且至今都沒有結婚，不少網友一直盼著他們能夠走到一起。

兩人同是黑龍江人，1993年一起考進上海戲劇學院表演系又成了同學，那時李冰冰零基礎，同學不願意跟她搭戲，任泉每次排練都站出來兜底。1995年李冰冰接到一個26萬（人民幣，下同）的廣告單，不敢一個人去廣州取現金，任泉陪她坐了30多個小時綠皮火車，用蛇皮袋把錢背回上海。1997年任泉想開「蜀地辣子魚」餐廳差3萬塊，李冰冰二話沒說，連借條都沒讓打。這種互相兜底的關係，在娛樂圈裡是個異數。

但戲外兩人走的是另一條路。任泉2016年正式息影，轉型做投資，後來跟李冰冰、黃曉明一起成立StarVC。李冰冰留在台前，從「風聲」走到好萊塢的「巨齒鯊」，背後還有和妹妹李雪創辦的和頌傳媒。

但有意思的是，從一同現身清華園來看，兩人分開之後反而綁定得更深了，30多年後還能坐在一起讀一張紙，不是愛情，也不是合作關係，就是那種不用算帳的朋友，不少網友稱，在名利場裡，這種關係比什麼都稀缺。

任泉和李冰冰在清華園自拍。（取材自微博）