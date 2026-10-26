網友「想看徐藝洋妊娠紋」 黃子韜直播怒懟：你憑啥？

有網友留言要求徐藝洋展示妊娠紋，黃子韜怒懟。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 黃子韜在帶貨直播中，因網友要求看徐藝洋妊娠紋而強硬回嗆，並重申夫妻隱私與生子計畫不容外界消費，兩人過去也曾因懷孕、生子傳聞屢掀爭議。

中國藝人黃子韜25日帶貨直播，有網友留言要求徐藝洋展示妊娠紋，黃子韜看到後，立刻回懟了對方，稱憑什麼給他看；黃子韜表示，可以隨便拿自己開玩笑，但不要拿自己家人開這種玩笑。

黃子韜直播再次回應結婚生子相關爭議：「我結婚生子礙你事了嗎」，並表示「所有的計畫都在我的計畫之內，我們的隱私想什麼時候發什麼時候發」。他並強調「叫你陌生人已經是給你臉了」。

回顧黃子韜和徐藝洋的戀情，2024年7月公開交往，同年8月，有網友稱在洛杉磯 偶遇黃子韜陪同徐藝洋現身醫院，懷孕傳聞流出，黃子韜否認備孕說法。

兩人12月領證結婚後，有路人拍到徐藝洋逛家居母嬰專區挑選嬰兒床、嬰童用品，生子猜想進一步發酵。

有網友留言要求徐藝洋展示妊娠紋，黃子韜怒懟。（取材自微博）

2025年10月，黃子韜、徐藝洋舉辦婚禮，八卦媒體爆料，婚禮現場保姆抱著幼童現身入場，爆料稱孩子長相酷似黃子韜，官方依舊沒有證實。

直到今年10月，兩人曬出一家三口剪影正式官宣當爸媽，網友感嘆孩子都這麼大了，多年網路傳聞終於落地實錘。針對網路上瘋傳的「代孕」與「懷二胎」等說法，徐藝洋強調，孩子絕對是自己生下，而且「就只有一個孩子」。

兩人之所以招黑，是因為一次次傳聞出來先否認，等到瞞不住了再官宣，給路人粉落差感。