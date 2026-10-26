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肖戰進演小城醫師無雜念 章子怡送他花籃喊「戰戰」

娛樂新聞組／綜合報導
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肖戰接受央視專訪。（取材自央視）
肖戰接受央視專訪。（取材自央視）

AI摘要

文章摘要整理：

肖戰談在《小城良方》中詮釋醫師劉錚亮的心路歷程，並透露章子怡為其演唱會送花籃、親暱稱呼「戰戰」，引發外界熱議。

電視劇「小城良方」正熱播，央視近日專訪在劇中飾演醫師劉錚亮的男主角肖戰。肖戰說，「小城良方」給他帶來了很多作為演員的第一次，坦言角色前期性格並不討喜，為此他與導演張曉波長聊了8小時，隨後便「自然而然地成為了這個角色。」此外，有網友關注到，章子怡為肖戰「出口．我們」巡迴演唱會南京站送上訂製花籃，並親暱地以粉絲常用暱稱「戰戰」相稱，引發全網對兩人跨圈情誼的好奇。

據央視專訪，「小城良方」裡的醫師劉錚亮，因一場意外跌入人生低谷，被迫返回家鄉小城，從零開始。肖戰說，自己第一次看到劉錚亮這個角色，就有一種「我懂他」的感覺。故事的開頭，剛從深圳回到東北小城的劉錚亮，傲氣、不善交際、不近人情、情感表達也有障礙，是個「特別葛」的人。肖戰為此到東北拍戲時與導演張曉波聊了8個小時，把角色的「來路」徹底理順和消化之後，自己更「沒有雜念」了。

「我不需要再去想我要讓觀眾喜歡他，或者很討巧地去演，我覺得演的時候就是很自然而然的，我成為了這個角色。」

「小城良方」給肖戰帶來了很多作為演員的第一次。作為他嚴格意義上的第一部現實主義題材作品，這部劇也給他帶來了新的挑戰。其中最難的，是如何真正像一個生活裡的人，剝去表演的痕跡。這也是導演張曉波對他的要求，肖戰回憶自己第一次見導演，導演對他說：「在這個戲裡，你不要演，你愈自然愈好。」

「小城良方」裡，劉錚亮剛從大城市回到家鄉時，在做事的方式方法以及思想觀念上，都和小城有很多碰撞。肖戰也頗有感受，他說自己23歲離開生活了23年的家鄉重慶，來到北京，因此一秒就能懂劉錚亮，但仍覺得鄉愁是人一輩子逃不掉的羈絆。至於他自己，他把偶爾回重慶形容成「一部快沒有電的手機，突然被充上了電」。

2026年是肖戰成為演員的第十年，他說自己沒有那麼幸運被劃到「天才」那一欄，只是「盡力」。

此外，10月25日，有網友發現，章子怡為肖戰「出口．我們」巡迴演唱會南京站送上訂製花籃，賀卡上寫道：「戰戰，自在開唱，盡興登場」、「賀戰戰，首場圓滿啟航，歌聲璀璨，光芒綻放」。 

此前業內前輩多稱呼肖戰全名，而「戰戰」稱呼多為粉絲所用，這份親暱顯得格外不同，引發網友好奇。關於兩人如何相識，目前雙方均未公開說明。

章子怡送花籃給肖戰，賀卡上稱他「戰戰」。（取材自微博）
章子怡送花籃給肖戰，賀卡上稱他「戰戰」。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 肖戰表示自己第一次看到劉錚亮就有「我懂他」的感覺，與導演長談後理順角色背景，拍攝時便不再刻意討好觀眾，而是自然進入人物狀態。

  • 肖戰說《小城良方》帶來很多演員生涯中的第一次，也是他嚴格意義上的第一部現實主義題材作品，讓他學習如何剝去表演痕跡，像生活中的真人一樣演出。

  • 因為章子怡為肖戰南京站巡演送上訂製花籃，賀卡還寫上「戰戰」等親暱稱呼，與過去業內多用全名的習慣不同，讓網友對兩人關係產生好奇。

章子怡 肖戰

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