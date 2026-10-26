「最美校花」瘦得誇張 易夢玲剩41公斤 肩部骨骼嚇到網友
易夢玲出席VOGUE活動時因身形過於纖瘦登上熱搜，她稱並未刻意減重，專家則提醒節食與極端瘦身可能傷害健康並加劇身材焦慮。
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易夢玲出席VOGUE活動時因身形過於纖瘦登上熱搜，她稱並未刻意減重，專家則提醒節食與極端瘦身可能傷害健康並加劇身材焦慮。
中國網紅易夢玲擁有「最美校花」美譽，近日她出席VOGUE時尚活動，身穿桃紅色露肩禮服亮相，未經修圖的紅毯照片曝光後，因身形過於纖瘦、肩部骨骼明顯，引發網友關注，「易夢玲瘦得誇張」登上熱搜。易夢玲表示，自己並未刻意減重，主要是天生骨架較小、不易長胖，紅毯前少量進食則是為了減少水腫、維持上鏡效果。事件也再度引發外界對身材焦慮與過度減重風險的討論。
綜合媒體報導，27歲的易夢玲23日出席VOGUE「時尚之力盛會」，穿著桃紅色低胸抹胸禮服，搭配復古短髮及寶石項鍊。現場照片曝光後，她的鎖骨、胸前肋骨及肩部線條格外明顯，手臂也十分纖細，不少網友對其身形表示擔憂，認為過瘦的體態與過去形象有所不同。
報導指出，易夢玲身高168公分，體重約82至85斤，相當於41至42.5公斤。她表示，自己體重約82至83斤，並非刻意減重，紅毯前少量進食主要是為了避免水腫、改善上鏡效果。她過去也曾提及，鏡頭可能讓身形看起來較寬，因此會控制飲食，並提醒粉絲不要模仿。
錢江晚報報導，北京協和醫院營養科主任醫師馬方指出，節食是最不建議的減重方式之一，短期體重下降可能主要來自水分流失，而非脂肪減少；長期節食還可能降低基礎代謝，影響體能、肌肉及免疫系統。長期採取辟穀等極端方式，也可能導致代謝下降、營養失衡及肌肉流失，恢復飲食後還容易反彈。
專家指出，脂肪除了提供熱量，也能在腹部及臟器周圍發揮潤滑與緩衝作用，對身體具有保護功能。減重不應只追求體重數字，而應兼顧營養、運動與心理健康。隨著社群平台上纖瘦身材與精緻外貌的形象不斷出現，「白幼瘦」、「A4腰」等審美標準也受到關注。專家提醒，過度追求單一身材標準可能加劇身材焦慮，健康管理應以身體狀況為依據，而非盲目追求越瘦越好。
她出席VOGUE活動時穿露肩禮服亮相，未修圖照片曝光後，鎖骨、肋骨和肩部骨骼非常明顯，身形比過去更纖細，因此引發不少網友關注與擔憂。 她表示自己身高168公分、體重約82至83斤，並非刻意減重，而是天生骨架小、不易長胖；紅毯前少量進食主要是為了避免水腫、讓上鏡效果更好。 專家指出，節食常造成短期脫水而非真正減脂，長期還會降低基礎代謝、影響肌肉與免疫力；過度追求白幼瘦也可能讓身材焦慮加劇，健康應優先。
精華 FAQ
她出席VOGUE活動時穿露肩禮服亮相，未修圖照片曝光後，鎖骨、肋骨和肩部骨骼非常明顯，身形比過去更纖細，因此引發不少網友關注與擔憂。
她表示自己身高168公分、體重約82至83斤，並非刻意減重，而是天生骨架小、不易長胖；紅毯前少量進食主要是為了避免水腫、讓上鏡效果更好。
專家指出，節食常造成短期脫水而非真正減脂，長期還會降低基礎代謝、影響肌肉與免疫力；過度追求白幼瘦也可能讓身材焦慮加劇，健康應優先。
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