被老公拍成虎背熊腰？徐冬冬懟網友 自稱「雄鷹般女人」

徐冬冬近日在社交平台發布一組由丈夫尹子維親自掌鏡的戶外隨拍，被部分網友評價她「虎背熊腰」，她霸氣回懟。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 徐冬冬因丈夫拍攝的隨拍照遭網友批評身材，她強勢回應標準體重與健康美理念，尹子維也公開力挺，掀起對女性審美的討論。

徐冬冬近日在社交平台發布一組由丈夫尹子維親自掌鏡的戶外隨拍，被部分網友留言評價她「虎背熊腰」，引發身材爭議。面對這一評價，徐冬冬直接轉發該評論並霸氣回應：「不好意思，我這是標準體重」，稱「壯是健康的形象」，還調侃稱下次請叫她「雄鷹般的女人」。尹子維隨後也在微博 發聲力挺妻子，稱這才是「健康的美」。

據都市快報橙柿互動報導，10月25日，徐冬冬曬老公鏡頭下的自己，並配文：老公給我拍的……結果引發網友熱議，有網友稱其「虎背熊腰」。

徐冬冬隨即回應稱，「不好意思，我這是標準體重」，並霸氣回應「壯是健康的形象」，還調侃稱下次請叫她「雄鷹般的女人」，並稱每個支持自己的女孩子都是「雄鷹般的女人」。

徐冬冬近日在社交平台發布一組由丈夫尹子維親自掌鏡的戶外隨拍，被部分網友評價她「虎背熊腰」，她霸氣回懟。（取材自微博）

尹子維隨後也在微博發聲力挺妻子，轉發並配文「健康的美」，公開站在徐冬冬這邊。

評論區網友紛紛表示支持：「真的要杜絕那種以瘦為美的歪風了，支持冬姐」、「就喜歡這種氣血很足的健康美」、「健康的身材才對，而不是白幼瘦」、「多好的身材，什麼畸形審美，對女性不要過於苛刻。」

徐冬冬身高168公分、體重120斤，此前多次公開表達過類似態度，曾曬出真實的肚子，還表示不超130斤就舒適，認為美從來不是只有白瘦幼一種模板，豐腴美、骨感美都不該被羞恥化，除非拍戲角色需要，不會刻意節食減重。

徐冬冬出生於1990年，因在網劇「餘罪」中出演大嫂沈嘉文一角而廣為人知。隨後，徐冬冬接連出演了「大嫂」、「特工狂花」、「老闆娘」、「大嫂歸來」等一系列作品，成為觀眾心中的「大嫂專業戶」。

此外，她還有一個廣為人知的身分——「椰樹女神」，椰樹椰汁品牌的長期代言人，合作時長超10年。

2026年3月22日晚，徐冬冬在社交平台曬視頻宣布，「和尹子維已成家」。她透露，兩人已在家中舉辦儀式，暫未公開對外舉辦答謝宴，也未進行直播。

尹子維，1975年5月19日出生於香港，畢業於美國加州柏克萊大學，香港影視男演員、歌手、主持人、配音等。