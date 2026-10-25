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井柏然、劉雯傳分手？ 她手機收藏夾竟全是他 30分鐘後火速關閉

記者陳穎／即時報導
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井柏然(右)和劉雯戀情備受外界矚目。（取材自微博）
井柏然(右)和劉雯戀情備受外界矚目。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

劉雯疑似誤將小紅書收藏夾公開，裡面滿是井柏然照片，短短30分鐘後又迅速關閉，被網友解讀為直接打破分手傳聞。

中國男星井柏然因「早春晴朗」人氣再度攀升，戲外與女友劉雯的感情動態也持續受到關注。近日兩人因部分入戲的CP粉引發不少討論，甚至傳出劉雯為避免受到影響，特地調整班機與男友錯開行程。沒想到25日劉雯卻意外將小紅書收藏夾短暫公開，網友驚見裡面幾乎清一色都是井柏然的照片，甜蜜程度讓分手傳聞不攻自破。

劉雯25日疑似一個操作失誤，將原本設定為私密的小紅書收藏夾轉為公開。眼尖網友隨即發現，收藏內容幾乎全是男友井柏然的帥照與搞怪自拍，從不同造型到私下模樣都被她默默收藏，短短時間內便引發大批網友圍觀。

由於兩人近期頻頻成為話題焦點，這次「收藏夾意外曝光」也被不少網友視為另類放閃，甚至被解讀為直接打破外界對兩人感情生變的猜測。有人笑稱：「破除傳聞最狂方式就是手滑」，也有人直呼「原來表姐私下也是男友的小迷妹」。

不過，這個甜蜜收藏夾並未公開太久。網友熱議約半小時後，劉雯似乎察覺到收藏夾曝光，隨即重新設定為私密，目前已無法再公開查看。雖然這場「快閃放閃」僅維持約30分鐘，但網友早已將畫面截圖留存，相關討論迅速在社群平台延燒。

事實上，近期井柏然與劉雯的感情動態一直受到關注。隨著井柏然主演「早春晴朗」人氣上升，部分CP粉將戲劇情感延伸至現實，甚至出現對劉雯不友善的聲音。外界先前也傳出劉雯疑似特別調整班機，刻意與井柏然錯開行程。另一方面，井柏然日前也曾悄悄按讚「不受喧囂裹挾，忠於內心選擇」的內容，被部分網友解讀為低調回應外界聲音，也被認為是在默默守護這段感情。

精華 FAQ

  • 因她疑似操作失誤把原本私密的收藏夾公開，內容幾乎都是井柏然的照片與自拍，立刻被網友截圖圍觀，也因此掀起討論。

  • 因收藏內容明顯充滿對井柏然的關注，顯示兩人互動仍很親密，讓外界原先對分手或感情生變的猜測，因這次曝光而大幅降溫。

  • 文章提到部分CP粉將戲劇情感延伸到現實，甚至傳出劉雯刻意調整班機避開井柏然；井柏然按讚低調內容，也被解讀為回應外界聲音。

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