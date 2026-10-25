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吳慷仁首部古裝劇爆爭議 編劇疑「偷加感情線」原著粉不埋單

記者趙大智／即時報導
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「祝姑娘」片場流出的側拍照。(取材自微博)
「祝姑娘」片場流出的側拍照。(取材自微博)

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文章摘要整理：

吳慷仁出演古裝劇《祝姑娘》後，因外流通告單疑似新增女主角對師長的感情線，引發原著書粉擔憂劇版偏離無CP的大女主核心。

台灣男星吳慷仁首度挑戰古裝劇，加盟中國電視劇「祝姑娘」，飾演女主角祝纓的精神導師王雲鶴，一開始他被認為撞上影視寒冬，只能演個配角為人作嫁，沒想到近期劇組通告單外流，疑似出現女主角對老師「前期心動」等字眼，引發原著書粉不滿。

由於原著以無CP（無男女感情線）的大女主角設定為特色，粉絲擔心改編後加入感情線，恐怕破壞女主角獨立成長、專注仕途的故事核心。

「祝姑娘」改編自晉江文學城小說「祝姑娘今天掉坑了沒」，由陳麗君領銜主演祝纓，魏哲鳴飾演鄭熹，吳慷仁則出演王雲鶴。這也是吳慷仁出道以來首度挑戰古裝題材，過去他以「我們與惡的距離」、「模仿犯」、「富都青年」等作品為人熟知，此次跨足古裝劇備受關注。

爭議源自網路流出的劇組通告單，其中出現「祝對雲前期心動」、「祝見雲字也算共白頭」等描述，讓外界質疑劇版是否為祝纓與王雲鶴增添感情線。根據原著設定，王雲鶴是女主角仕途上的重要人物，具有精神導師的地位，並非男主角。相關內容曝光後，不少書粉認為，若將師徒間的情誼改寫成男女之情，恐怕偏離原著精神。

原著作者「我想吃肉」曾明確表示，作品不安排感情線，是因為書中沒有能真正理解祝纓的男性角色，她也不可能愛上一個不理解自己的人。小說描寫祝纓女扮男裝入仕，從大理寺小吏一路成長，歷經五朝皇帝與多次權力更迭，最終成為史上第一位女相公，甚至推動女子科考、設立女官制度。作品以女性突破制度限制、掌握自身命運為主軸，因此無CP設定一直被視為重要特色。

此外，部分書粉也對王雲鶴的選角及角色分量提出疑問。網傳通告單顯示，王雲鶴的戲份約85場，女主角祝纓則有265場，雖然兩者仍有差距，但王雲鶴的角色比重仍受到關注。不過，目前劇組尚未正式公布吳慷仁所飾演角色的完整設定，相關感情線是否存在，仍有待官方進一步說明。

「祝姑娘」是優酷S+級古裝權謀劇，於9月5日在橫店開拍，預計拍攝約4個月。陳麗君首度擔綱長篇古裝劇女主角，搭配魏哲鳴、吳慷仁及許娣等演員，原本就受到不少觀眾期待，如今卻因疑似改動原著感情設定引發討論。對於忠實書粉而言，如何保留祝纓不依附愛情、憑自身能力闖出一片天的角色精神，也成為劇版能否獲得認同的關鍵。

流出的「祝姑娘」通告單。(取材自微博)
流出的「祝姑娘」通告單。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 他飾演女主角祝纓的精神導師王雲鶴，這是出道以來首次挑戰古裝題材。由於過去多演現代作品，這次跨足古裝本就受關注，如今又碰上改編爭議，討論度更高。

  • 因為流出的通告單出現「前期心動」等描述，疑似把師徒關係改寫成男女情感。原著本來主打無CP設定，粉絲擔心一旦加入愛情線，會破壞女主角獨立成長與仕途主軸。

  • 原著強調祝纓以女性身分突破制度限制，從小吏一路成長為女相公，並推動女子科考與女官制度。作者也曾表明不安排感情線，因為女主角不會愛上一個不理解她的人。

吳慷仁

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