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沒離？羅晉戴女兒塗鴉飾品走紅毯 提唐嫣脫口「我太太」

娛樂新聞組／綜合報導
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羅晉佩戴了女兒塗鴉飾品的領帶飾品。(取材自微博)
羅晉佩戴了女兒塗鴉飾品的領帶飾品。(取材自微博)

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文章摘要整理：

羅晉出席盛典時佩戴女兒親手創作的塗鴉飾品，並在受訪時自然稱唐嫣為「我太太」，以溫馨互動與日常默契回應外界婚變揣測。

大陸明星夫妻檔羅晉與唐嫣結婚以來，因作風低調、極少公開放閃，近年頻頻遭外界揣測感情生變。然而，羅晉日前出席「時尚芭莎年度盛典」紅毯時，以一身極具巧思的造型與真情流露的言語，為兩人備受矚目的婚姻添上一抹甜蜜，也讓婚變謠言不攻自破。

當天紅毯上，羅晉佩戴的特殊領帶飾品成為全場焦點。這款掛飾源自他6歲女兒「小小糖」親手創作的全家福塗鴉。羅晉在採訪中滿臉自豪，大聲誇讚女兒的繪畫天賦，甚至憧憬她未來能成為畫家或服裝設計師。

除了曬女兒，他更不忘大放閃光彈，甜蜜透露活動前一晚，還和唐嫣湊在一塊認真辨認畫中人物，最後兩人開玩笑認定「胖胖的那個人是我」。

採訪過程中，羅晉提及妻子時，「我太太」三個字脫口而出，神情自然且語氣溫馨。當被主持人問及來到活動現場是否已向妻子報備時，他幽默笑稱：「我們每天動向都實時分享，你不能人丟了呀！」這番富含生活煙火氣的日常對話，展現出兩人深厚且緊密的感情連結，被網友大讚「比任何刻意的澄清聲明都更有力量」。

羅晉與唐嫣自2018年結婚以來，一直極力維護家庭隱私，不僅堅持不公開女兒正臉，還刻意向孩子隱瞞父母是明星的身分。為了讓女兒在愛與陪伴中成長，夫妻倆多年來維持著極高的檔期默契，只要一方開工拍戲，另一方就會放緩腳步留守照顧家庭。如今，羅晉將女兒的愛意戴在胸前、把妻子的名字掛在嘴邊，用最溫暖的方式展現一家三口的歲月靜好，也讓長期關注他們的粉絲徹底安心。

精華 FAQ

  • 他佩戴了一款特殊領帶飾品，來源是6歲女兒「小小糖」創作的全家福塗鴉。這個充滿家庭意義的設計，讓他在紅毯上成為焦點，也展現出父女間的親密連結。

  • 羅晉提及唐嫣時脫口說出「我太太」，語氣自然且神情溫馨，沒有任何閃躲。他還說兩人每天都會實時分享動向，這種生活化的互動被認為比澄清聲明更有說服力。

  • 內文指出，夫妻倆自2018年結婚後一直低調，避免公開女兒正臉，也刻意讓孩子不知道父母是明星。兩人還會互相調整工作行程，確保有人留守陪伴家庭。

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