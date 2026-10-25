「雖不是我妻」 毛不易婚禮致辭沒分寸？ 完整影片揭真相

毛不易（右）和新娘合影。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 毛不易在女性好友婚禮致辭因片段被斷章取義掀起爭議，完整影片曝光後證實內容是對新人的真摯祝福，新娘與新郎也接連澄清。

歌手兼製作人毛不易近日在一名女性好友的婚禮上致辭，因為說了 「雖然不是我的妻子」、「結婚愈來愈不意味著什麼」兩句話，被網友罵上熱搜，短時間內微博 閱讀量就衝上1.4億，網友吵翻，有人批評毛不易是來踢館告白的、「太沒分寸感」，有人則認為這是「相識20年友誼的真摯發言」。而隨著毛不易完整發言的視頻流出，真相也隨之反轉，新娘也跳出來說「毛不易是摯友，也是我的娘家人」、「大家吃好喝好，散了吧。」

綜合媒體報導，毛不易近日受邀參加相識20多年的女性好友周佳奇的婚禮。網傳視頻片段裡，毛不易回憶他和新娘20載相伴的青春：「從校服到婚紗，雖然不是我的妻子，但是是我和佳奇從一開始到今天的全部過程。她走的每一步，我都看在眼裡，放在心上。」接著還說了句：「結婚愈來愈不意味著什麼」。

兩句話隨即在網上炸開，輿論瞬間撕裂。一部分網友直言不適，稱在新娘婚禮上講這句，很容易喧賓奪主，尤其「作為異性摯友，當眾強調『雖然不是我的妻子』，分寸感拿捏得不夠妥當，新郎站在旁邊難免尷尬。」 不少網友提出疑問：異性好友的邊界該如何把握？還有人開罵毛不易是去踢館的，「不知道的還以為毛不易是新郎」。

可當完整致辭曝光，大家才發現句子被營銷號刻意斷章取義，漏掉了至關重要的後半段。毛不易當時說的是：「結婚當然對咱們現在這個年齡或者現在這個時代來說，愈來愈不意味著什麼了，但是我覺得，它起碼是你人生中的一個新的開始，也是你們感情的一個見證。」他最後並送上祝福，希望新人哪怕心生動搖，也能堅定地選擇彼此。

支持毛不易的網友紛紛改觀，稱這是知己坦蕩的祝福，那句 「雖然不是我的妻子」，沒有曖昧，更不是遺憾告白，而是坦然劃清邊界。而據了解，新郎也知曉並接納妻子這份友情，才會邀請毛不易上台致辭，大家錯怪了毛不易。

新娘也跳出來回應表示：「非常感謝毛毛對我和張哥的祝福，也感謝毛毛，是同學，是摯友，也是我的娘家人，請大家理性，也感謝大家的祝福，沒什麼要說的啦，跟張哥在研究蜜月旅行啦，大家吃好喝好，散了吧～」新郎也說：「我們都很好，大家不要斷章取義，感謝大家的祝福，散了吧！」

毛不易（右）在女性好友婚禮上的致辭一度引發爭議。（取材自微博）