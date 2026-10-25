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趙麗穎直播翻車 齊瀏海蘑菇頭被酸「仇人看了都釋懷」

娛樂新聞組／綜合報導
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趙麗穎在直播互動環節中抽到紙條寫著「只是天生臭臉而已」，她當場照著念了出來，念完...
趙麗穎在直播互動環節中抽到紙條寫著「只是天生臭臉而已」，她當場照著念了出來，念完後緊接著補了一句「姐姐裡面很甜」。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

趙麗穎近日復出參與AI潮玩直播，因短髮造型與回應粉絲時一句「沒有關注」引發爭議，但工作室幽默化解後，她換髮型再現身，風評逐漸回升。

女星趙麗穎自8月突發身體不適休養近兩個月後，近日開啟直播，不過癒後首次公開露面卻被指翻車。先是妝造，她當天以齊耳短髮搭配齊瀏海亮相，被部分網友吐槽像顯老「蘑菇頭」；在與粉絲互動時，面對粉絲一句「趙麗穎一直在默默著關注大家」的感慨，趙麗穎卻隨口回應稱「沒有關注」。隨即引發粉絲與網友論戰。

據網易報導，10月23日，趙麗穎現身AI潮玩人氣大賽直播間，引發不少爭議。首先，直播間搭得像快手PK直播間，紫色背景板上寫著「全民AI．萬里挑一」，旁邊擺著一排排毛絨玩具。最讓人尷尬的是她的造型，白色西裝面料褲裝搭配波波頭，被部分網友吐槽像「蘑菇頭」、缺乏質感、顯老，看起來比團播還糟糕，並稱這造型在20年前可能問題不大，但放到現在問題可說毫無氣質，甚至有一種網紅擂台大賽的感覺。

據悉，這也是趙麗穎第一次短髮造型引發爭議，有網友表示，好不容易建立起來的清冷內秀有格調的形象，頓時碎了一地，調侃這個造型「讓仇人看了都釋懷了」。評論區裡有網友問趙麗穎為何資源降級這麼厲害，也有人說這麼久沒有出現卻是這樣的一個造型，真的是讓人覺得意外；還有人質疑她怎麼自降身分，淪落到直播AI賣玩具；也有網友稱這種背景板組合「一言難盡」。

女星趙麗穎（中）的「蘑菇頭」現身被吐槽顯老。左為謝娜，右為杜華。（取材自微博）
女星趙麗穎（中）的「蘑菇頭」現身被吐槽顯老。左為謝娜，右為杜華。（取材自微博）

不過，趙麗穎工作室當晚用「在洗了在洗了，明天從頭搓」幽默回應。次日，她換清爽髮型亮相，口碑回暖。

除了妝造外，她的情商表現也引發質疑。在直播連線環節，有粉絲感慨趙麗穎一直在默默著關注大家，而趙麗穎卻隨口回應道「沒有關注」。

這四個字被單獨截出後迅速衝上熱搜，引發「冷淡」、「不在乎粉絲」的討論。不過有粉絲上傳完整直播，稱這只是熟人式的互懟玩笑，整場她配合粉絲臉頰比心、跳手勢舞，還叮囑偏瘦的粉絲「多吃飯、照顧好自己」，連線粉絲本人也發文說「心暖暖的」。

也有不少路人表示，趙麗穎向來性格耿直，這種嘴硬心軟的互動風格是她一貫的特點，應該沒有惡意。

精華 FAQ

  • 主因有兩點：一是她以齊耳短髮、齊瀏海搭配白色西裝褲裝亮相，被吐槽像「蘑菇頭」且顯老；二是在互動時回了粉絲一句「沒有關注」，被截圖後引發爭議。

  • 直播場景被形容像PK直播間，背景板與毛絨玩具擺設顯得突兀；加上她首次短髮造型缺乏質感，讓部分網友覺得形象落差大，甚至質疑資源降級。

  • 工作室用「在洗了在洗了，明天從頭搓」幽默回應，隔天她換上清爽髮型後口碑回暖；而粉絲也補充完整直播內容，認為那句「沒有關注」只是熟人式玩笑，並非冷淡。

趙麗穎

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