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愛女考上UCLA、3次拒追求者 翁虹發「戀愛許可證」

娛樂新聞組╱即時報導
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翁虹愛女劉蒔(右)不僅學業表現出色，面對男同學追求也有自己的主見。(取材自微博)
翁虹愛女劉蒔(右)不僅學業表現出色，面對男同學追求也有自己的主見。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

翁虹透露19歲女兒考上UCLA後，除學業出色外還三度拒絕追求者，她雖給予戀愛許可，仍希望女兒以學業為先並光明正大交往。

香港藝人翁虹19歲女兒劉蒔考上美國加州大學洛杉磯分校（UCLA），不僅學業表現出色，面對男同學追求也有自己的主見。翁虹近日透露，女兒已婉拒三次追求，讓她笑稱比自己當年更厲害。女兒升上大學後，她也給予「戀愛許可證」，但強調交往必須光明正大。

香港文匯報報導，翁虹近日出席慈善晚宴，透露最近到美國探望女兒、替她慶生，隨後又馬不停蹄返回內地工作。女兒今年考入UCLA，先前獲8、9所大學錄取，部分學校還提供獎學金，最終選擇自己認為最適合的學校。翁虹表示，女兒入學時選修生物及化學，未來是否轉系，由她自己決定。

談到女兒是否有意進入演藝圈，翁虹表示，女兒小時候曾對表演感到好奇，但現在未必有興趣。她認為，各行各業都能有所成就，最重要的是尊重女兒的選擇，現階段則應以學業為先。

至於感情問題，翁虹笑說，女兒剛進大學時，自己便給了她「戀愛許可證」。她認為，父母也是過來人，只要孩子交往得坦蕩、不偷偷摸摸，就可以接受。她也透露，丈夫早年曾告訴女兒，與其太早談戀愛，不如先努力考進好大學，自然有機會認識更多優秀的人。如今女兒已拒絕3名男同學追求，讓她既驚訝又欣慰。

翁虹認為，自己並非天分特別高的人，但一直靠勤奮努力。除了照顧家庭，她近年也積極拓展事業，嘗試直播帶貨，並持續經營社群平台。她表示，人生要活到老、學到老，與時並進才能不被社會淘汰，即使經濟環境不理想，也要努力把危機化為轉機。

精華 FAQ

  • 劉蒔考上美國加州大學洛杉磯分校UCLA，入學時選修生物及化學。她先前獲多所大學錄取，最後選擇自己認為最適合的學校。

  • 翁虹說女兒上大學後，她已給出「戀愛許可證」，但前提是交往要光明正大、不能偷偷摸摸。她認為父母可接受孩子談戀愛，只要態度坦蕩。

  • 翁虹尊重女兒的選擇，認為各行各業都能成功，現階段應以學業為先。她自己則持續拓展事業，嘗試直播帶貨並經營社群，強調活到老學到老。

UCLA 洛杉磯 加州大學

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