我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

星期社論／白卡照護詐騙亂象 政府應嚴查造假

霜降養生別急著進補 中醫師揭「秋燥」3警訊 多吃白色食物護健康

正式進軍娛樂圈？星二代黃多多紅毯處女秀 笑容被指詭異

娛樂新聞組╱即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
黃多多近日身穿香奈兒出席VOGUE時尚盛典，外界猜測她將進軍娛樂圈。(取材自微博...
黃多多近日身穿香奈兒出席VOGUE時尚盛典，外界猜測她將進軍娛樂圈。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

黃多多以香奈兒造型出席VOGUE時尚盛典首度走紅毯，因笑容與表現引發熱議，外界雖猜測她正式進軍娛樂圈，但相關出道與合作消息尚未被官方確認。

大陸藝人黃磊與孫莉的20歲女兒黃多多（黃憶慈），近日身穿香奈兒（CHANEL）2026秋冬系列酒紅色長裙，出席VOGUE時尚盛典，相關話題迅速登上熱搜。外界猜測她正式進軍娛樂圈，但本人及工作室尚未宣布出道。她的造型與詭異笑容引發不同評價，黃多多則坦言，剛出場時緊張得不得了，真正走起來後才逐漸放鬆。

綜合媒體報導，星二代黃多多從小受到外界關注。這次紅毯首秀，她以酒紅色長裙搭配整體造型亮相，有網友稱讚她氣質出眾、與母親神似，也有人批評她笑容不夠自然，甚至形容「笑得詭異」、「用力過猛」，紅毯表現因此成為討論焦點。

面對首次走紅毯的壓力，黃多多透露，自己沒有事先練習定點擺姿勢，家人給她的叮囑也很簡單，就是「享受」。她說，剛走出來時確實緊張到不行，但一開始走動就放鬆了。家人希望她享受過程、保持開心，而不是一味追求完美表現。

除了服裝，黃多多也展現個人創作特色。她透露，活動出發照背景中的手繪元素出自自己之手，靈感來自過往畫作及當天的紅裙子。她平時經常畫穿紅裙子的女孩，這次也把自己的創作融入造型呈現。

妹妹的反應則成為另一段插曲，她看到姊姊的造型興奮直呼：「哇，太美了，我不行了！」姊姊走紅毯前，她還特地上前打氣：「姊姊加油，你是最美的。」

黃多多此次亮相，讓外界開始討論她是否正式進入娛樂圈。雖然香奈兒造型獲關注，但品牌合作及出道消息尚未獲官方確認，網傳她將出演影視作品的消息也曾被後援會闢謠。

黃多多近日身穿香奈兒出席VOGUE時尚盛典，外界猜測她將進軍娛樂圈。(取材自微博...
黃多多近日身穿香奈兒出席VOGUE時尚盛典，外界猜測她將進軍娛樂圈。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 她身穿香奈兒2026秋冬系列酒紅色長裙，出席VOGUE時尚盛典並完成紅毯首秀，整體造型迅速登上熱搜，成為現場與網路討論焦點。

  • 爭議主要集中在她的笑容與表情，有人讚她氣質出眾、神似母親，也有人認為笑得不自然，甚至形容為「詭異」或「用力過猛」，評價分歧明顯。

  • 目前並沒有。雖然外界因她的紅毯亮相推測她將進軍娛樂圈，但她本人與工作室尚未宣布出道，網傳出演影視作品的消息也曾被後援會闢謠。

上一則

愛女考上UCLA、3次拒追求者 翁虹發「戀愛許可證」

延伸閱讀

美如神女降臨… 迪麗熱巴「雨中銜蝶」走紅毯 網喊：值得列內娛史冊

美如神女降臨… 迪麗熱巴「雨中銜蝶」走紅毯 網喊：值得列內娛史冊
太美了…眾女星合影竟沒人敢站娜扎旁邊 白鹿、孟子義互推讓笑翻網友

太美了…眾女星合影竟沒人敢站娜扎旁邊 白鹿、孟子義互推讓笑翻網友
神隱5年罕見亮相 趙薇「原生臉」抗打 不拍戲改寫劇本

神隱5年罕見亮相 趙薇「原生臉」抗打 不拍戲改寫劇本
「有人賴著不走」 張小斐芭莎紅毯神救場 這女星意外背鍋

「有人賴著不走」 張小斐芭莎紅毯神救場 這女星意外背鍋

熱門新聞

張秀卿近日宣布離婚。(本報系資料照)

張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲

2026-10-18 15:09
鄭欣宜去年參加「歌手2025」，卻因傷退出演出。（取材自微博）

鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼

2026-10-23 13:35
郭靜純(左)和王信貴離婚後，他人間蒸發找不到人。(本報資料照片)

郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失

2026-10-17 09:03
趙又廷和高圓圓。（取材自微博）

粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網

2026-10-19 08:00
天心打定主意不生孩子。(圖／策院與四方四隅提供)

天心「新手上路」扮黑道夫人一心求子 現實生活不想生

2026-10-21 02:19
庾澄慶邀一雙兒女在新歌「枝仔冰」親自獻聲。記者王聰賢／攝影

哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」

2026-10-16 15:51

超人氣

更多 >
中國外送員閃婚美國幼教師 如今準備離婚 1原因走不下去

中國外送員閃婚美國幼教師 如今準備離婚 1原因走不下去
金正恩結束閃電訪中 分析：盼北京加速兌現承諾

金正恩結束閃電訪中 分析：盼北京加速兌現承諾
谷愛凌見蘇州書記 「洗澡浴花」造型挨酸不莊重

谷愛凌見蘇州書記 「洗澡浴花」造型挨酸不莊重
單人參加旅遊團為何費用貴這麼多？業者這麼說

單人參加旅遊團為何費用貴這麼多？業者這麼說
資產超50萬元 退休後花錢卻過不了這關

資產超50萬元 退休後花錢卻過不了這關