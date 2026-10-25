我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

提前投票首日 華社投票踴躍 法拉盛投票站華人占比升高

星期社論／白卡照護詐騙亂象 政府應嚴查造假

楊紫VOGUE雙造型土爆了？ 被酸孕婦裝 本人回應了

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
楊紫（中）穿的鵝黃裙被粉絲吐槽像孕婦裝。（取材自微博）
楊紫（中）穿的鵝黃裙被粉絲吐槽像孕婦裝。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

楊紫在VOGUE盛典連換2套高定，紅毯撞色造型與內場鵝黃裙評價兩極，遭部分網友狠批土爆了，粉絲則把矛頭指向工作室審美。

10月23日，VOGUE時尚之力盛會在蘇州園林開場，現場星光閃閃，但也頻傳造型翻車，其中還包括今年獲得第31屆上海電視節白玉蘭獎影后的楊紫。楊紫在VOGUE盛典上連換兩套高定，造型口碑兩極，撞色款被誇契合該盛典的「絕色」主題，卻也被吐槽顯臃腫；鵝黃裙則被部分網友說像孕婦裝、睡袍，大批粉絲湧入工作室評論區表達不滿，要求更換造型團隊。

據網易報導，楊紫在VOGUE盛典上先後換了兩套分屬RVDK與Givenchy的高定。紅毯主裙是Ronald van der Kemp 2026春夏高級訂製，粉、黃、紅、紫多色褶皺薄紗層疊舒展，下搭紅色亮片短裙，配Pomellato高級珠寶，紅色漆皮高跟鞋，粉紫色飄帶垂下來，出圖裡她整個人是揚起來的，明艷、靈動、有精神。整體走明媚靈動的撞色路線，被認為呼應盛典「絕色」主題。

楊紫在紅毯上的造型。（取材自微博）
楊紫在紅毯上的造型。（取材自微博）

內場她則換上Givenchy鵝黃色薄紗長裙，搭配Pomellato高級珠寶，看來清透柔和，與紅毯的濃烈撞色形成鮮明反差。楊紫以Givenchy成衣代言人身分出席本次盛典，黃裙也是品牌當季系列作品，她本人在採訪中提到這套衣服與當天主題契合、穿著舒適，並指「VOUGE今天的紅毯路挺崎嶇的，搞不好穿著高跟鞋蠻危險的。」

不過，兩套造型口碑兩極。撞色款被誇契合「絕色」主題，也被吐槽顯臃腫。鵝黃裙則被部分網友稱是災難現場，批評「沒腰身」、「像居家睡裙」，頭髮還散著，手一抬，裙襬跟著晃，肩背那塊看著厚了一圈，直播間彈幕刷得飛快，有人直接打字：比孕婦裝還差，兩套都土爆了；但也有網友認為溫婉鬆弛、狀態自然。

不滿造型的粉絲將矛頭指向楊紫工作室，批評造型敷衍、出圖背景白牆、審美差。有粉絲說，楊紫以Givenchy代言人、白玉蘭視后身分出席，是VOGUE首位官宣單人嘉賓、倒二出場，內場坐主編劉沖對面核心區，結果第一次正式亮相時尚盛典，就出了這麼檔子岔子，紛紛在評論區留言，要求更換造型團隊。

精華 FAQ

  • 她先後換上RVDK的2026春夏高訂紅毯主裙，以及Givenchy鵝黃色薄紗長裙。前者走多色撞色路線，後者則是較清透柔和的內場造型。

  • 紅毯撞色款被認為很貼合盛典的「絕色」主題，但也有人覺得顯臃腫；鵝黃裙則被批像睡袍、孕婦裝，不過也有人喜歡她的鬆弛與自然狀態。

  • 粉絲認為工作室造型準備敷衍，出圖背景單調、審美不到位，還質疑未能凸顯她作為Givenchy代言人與白玉蘭視后的身分，因此要求更換造型團隊。

楊紫

上一則

正式進軍娛樂圈？星二代黃多多紅毯處女秀 笑容被指詭異

下一則

金鐘／節目類5大亮點 綜藝主持人陷「死亡之組」廝殺搶獎

延伸閱讀

迪麗熱巴「雨中銜蝶」走紅毯 網喊美如「神女降臨」

迪麗熱巴「雨中銜蝶」走紅毯 網喊美如「神女降臨」
谷愛凌見蘇州書記 「洗澡浴花」造型挨酸不莊重

谷愛凌見蘇州書記 「洗澡浴花」造型挨酸不莊重
趙露思挨嘲自費買高定 6小時反轉 品牌主這舉動「平反」

趙露思挨嘲自費買高定 6小時反轉 品牌主這舉動「平反」
劉亦菲「蜜桃公主裝」翻車 麒麟臂、腰間贅肉出來了

劉亦菲「蜜桃公主裝」翻車 麒麟臂、腰間贅肉出來了

熱門新聞

張秀卿近日宣布離婚。(本報系資料照)

張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲

2026-10-18 15:09
鄭欣宜去年參加「歌手2025」，卻因傷退出演出。（取材自微博）

鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼

2026-10-23 13:35
郭靜純(左)和王信貴離婚後，他人間蒸發找不到人。(本報資料照片)

郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失

2026-10-17 09:03
趙又廷和高圓圓。（取材自微博）

粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網

2026-10-19 08:00
天心打定主意不生孩子。(圖／策院與四方四隅提供)

天心「新手上路」扮黑道夫人一心求子 現實生活不想生

2026-10-21 02:19
庾澄慶邀一雙兒女在新歌「枝仔冰」親自獻聲。記者王聰賢／攝影

哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」

2026-10-16 15:51

超人氣

更多 >
金正恩結束閃電訪中 分析：盼北京加速兌現承諾

金正恩結束閃電訪中 分析：盼北京加速兌現承諾
谷愛凌見蘇州書記 「洗澡浴花」造型挨酸不莊重

谷愛凌見蘇州書記 「洗澡浴花」造型挨酸不莊重
單人參加旅遊團為何費用貴這麼多？業者這麼說

單人參加旅遊團為何費用貴這麼多？業者這麼說
資產超50萬元 退休後花錢卻過不了這關

資產超50萬元 退休後花錢卻過不了這關
蔡依珊颱風假「穿睡衣」陪兒打籃球 母子對決 豪門千金真實模樣曝光

蔡依珊颱風假「穿睡衣」陪兒打籃球 母子對決 豪門千金真實模樣曝光