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試鏡曾被要求脫褲 TVB前主播譚詩雅拒潛規則奪門崩潰痛哭

香港新聞組／即時報導
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譚詩雅曾是TVB新聞主播，今年3月正式宣布離職。（取材自Instagram）
譚詩雅曾是TVB新聞主播，今年3月正式宣布離職。（取材自Instagram）

AI摘要

文章摘要整理：

前TVB新聞主播譚詩雅公開指控，自己年輕試鏡時曾遭娛樂公司高層提出脫褲等不當要求，她拒絕後在街頭痛哭，近日再度發聲反對潛規則。

繼女星袁澧林公開曾遭遇性騷擾的經歷後，前TVB新聞主播譚詩雅也在社交平台發文揭露娛樂公司黑幕。她自爆大學畢業初出茅廬時險遭演藝圈「潛規則」，試鏡時娛樂公司高層甚至提出「除褲」等不合理要求，雖然她直接拒絕，事後難過在街頭崩潰痛哭。

香港01報導，甜美的譚詩雅憑專業形象深得觀眾喜愛，今年3月離開電視台，後續動向掀起關注。她在長文中沉痛回憶，當年她懷抱滿腔熱誠到處試鏡爭取幕前機會，豈料前往一間「所謂娛樂公司」洽D時，竟遭遇高層露骨且侮辱性的言語騷擾，令她深感屈辱。該名娛樂公司高層在會面時態度肆無忌憚，竟單刀直入表明，若想在電影中「擔正」做女主角，交換條件就是必須接受「潛規則」。對方言辭極度露骨，除直接提出「除褲」等荒謬要求，更明言「有沒有機會看妳肯不肯付出」。

更過分的是，該高層為了逼她就範，竟狠揭她過往的感情創傷作為突破口，大言不慚地聲稱「你被男人騙過就會知道跟哪一個在一起都一樣」，甚至搬出某位圈中知名女星作例證，企圖扭曲她的價值觀與是非觀。

面對眼前不堪的侮辱與底線考驗，譚詩雅毫不妥協並當場斷言拒絕。該名高層見利誘不成，隨即變臉出言恐嚇：「今天你走出這個門口就不會再找你了啦！」轉身離開公司後，譚詩雅情緒徹底崩潰，一踏出大門便忍不住在街頭痛哭失聲，一路邊哭邊登上巴士，並致電好友無奈哭訴「為什麼要這樣」。她當時心痛地警醒自己：「我好想做到我想做的事，但我不想成為一個自己都討厭的人。」

事隔多年，譚詩雅坦言因近期的社會討論，令這段痛苦回憶再次湧上心頭，形容這是當年社會給她上過的殘酷一課。她在文末堅定寫道：「任何行業的女性都不應該這樣被對待，除了難過，還有憤怒。不想提起但是不能沉默了。」她挺身揭發娛樂圈潛規則的暗黑內幕，獲大批網民一致讚賞其堅守原則與勇敢發聲的正直態度，紛紛留言力撐她為女性樹立了良好榜樣。

精華 FAQ

  • 她表示初出茅廬時到娛樂公司試鏡，遭高層以成為女主角為誘因，直接提出「除褲」等露骨要求，屬於明顯的性騷擾與權勢壓迫。

  • 譚詩雅沒有妥協，當場堅決拒絕對方的要求；對方隨即以「走出這個門口就不會再找你」相威脅，但她仍選擇離開。

  • 她說近期社會討論讓這段痛苦回憶再度浮現，希望提醒大家任何行業的女性都不應被這樣對待，因此選擇不再沉默，公開反對潛規則。

性騷擾 香港

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