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「結婚不意味什麼」毛不易女性友人婚禮致詞 網友愈聽愈尷尬

「結婚不意味什麼」毛不易在女性友人婚禮致詞 網友愈聽愈尷尬

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毛不易（右）的婚禮致詞衝上熱搜。（取材自微博）
毛不易（右）的婚禮致詞衝上熱搜。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

毛不易在好友佳琪婚禮上深情致詞，回顧20多年交情並談到婚姻意義，引發網友對異性友誼界線與婚禮場合分寸的爭論。

中國歌手毛不易近日出席相識20多年的女性好友佳琪的婚禮，並致詞3分鐘。他回憶兩人從求學時期到赴北京發展的深厚情誼，提及「從校服到婚紗，雖然不是我的妻子」及「結婚對這個時代來說，愈來愈不意味著什麼」等，引發網友對異性友誼界線的討論。

毛不易在婚禮致詞中表示，雖然自己與新娘佳琪現在都才30歲出頭，但過去20年間一直保持密切聯繫。從初中、高中、大學到後來一起來到北京，始終維持親密關係。

「她是我生活交集最多的人，很多朋友走散了，我們卻始終緊密。說幾件小事：高中我厭學，家長老師頭疼，她作為班長來家裡給我做飯；大學她先工作，來杭州看我，還趁我實習收拾了亂房間。」

「從校服到婚紗，雖然不是我的妻子，但這是我和佳琪從開始到今天的全部過程，她每一步我都看在眼裡，我每一步她都記在心裡。」

「結婚對現在的年齡和時代來說，越來越不意味著什麼，但起碼是人生新開始，也是你們感情的見證。祝福你們新婚快樂！」

不過，毛不易這段致詞曝光後，網路上出現不同聲音。有網友認為，兩人相識20多年，彼此見證人生的重要階段，感情早已超越普通朋友，甚至勝似親人；也有人質疑，身為新娘的異性好友，在婚禮上如此深情地回憶過往，可能讓新郎感到尷尬，男女之間果然沒有純友誼。

針對網路上的討論，新娘佳琪親自回應：「非常感謝毛毛對我和張哥的祝福，也感謝毛毛，是同學，是摯友，也是我的娘家人。」她希望大家理性看待相關話題，並感謝外界送上的祝福。她還透露，自己正與丈夫張哥研究蜜月旅行，並笑稱：「沒什麼要說的啦，跟張哥在研究蜜月旅行啦，大家吃好喝好，散了吧！」

新郎也表示：「我們都很好，大家不要斷章取義，感謝大家的祝福，散了吧！」

精華 FAQ

  • 他回顧與新娘佳琪從求學到赴北京發展的20多年情誼，還提到「從校服到婚紗」與「結婚不意味什麼」等語句，因內容太深情而引發外界對分寸與界線的討論。

  • 一派認為兩人是多年摯友、彼此見證人生，情感深厚很正常；另一派則覺得在婚禮上過度回憶往事，容易讓新郎尷尬，也讓人質疑男女之間是否真有純友誼。

  • 新娘佳琪表示毛不易是同學、摯友也是娘家人，盼大家理性看待；新郎也說兩人都很好，請外界不要斷章取義，感謝祝福，顯示夫妻並未受影響。

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