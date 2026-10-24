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白鹿脫口喊「太美」不敢站娜扎旁邊 與孟子義互推讓

娛樂新聞組／綜合報導
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娜扎(右三)太美，連孟子義(左三)、白鹿(左二)都不敢站旁邊。(取材自微博)
娜扎(右三)太美，連孟子義(左三)、白鹿(左二)都不敢站旁邊。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

VOGUE時尚之力盛會後台，白鹿與孟子義因古力娜扎太美而互相推讓站位，白鹿一句「太美了」掀起熱搜，成為盛典幕後最受關注的花絮。

2026年VOGUE時尚之力盛會不只紅毯造型吸睛，後台合照也意外成為話題。當晚，古力娜扎等眾女星準備合影時，白鹿與孟子義竟互相推讓，似乎都不好意思站在娜扎身旁，白鹿更當場脫口而出「太美了」。這段逗趣互動隨即登上微博熱搜，話題「孟子義白鹿誰都不敢站娜扎旁邊」引發網友討論。

這段花絮發生在盛典後台。當時古力娜扎、白鹿、孟子義、周也、楊超越及歐陽娜娜等人準備合照，沒想到站位時出現互相謙讓的插曲。白鹿與孟子義你推我讓，白鹿還直接稱讚娜扎「太美了」，自然反應為現場增添笑料，眾人最後也順利完成合影。

影片曝光後，網友紛紛留言，有人笑稱兩人的反應就像「和閨密偶遇頂級美女」，也有人將焦點放在幾位女星同框的畫面，認為各有特色。原本只是後台合照的小插曲，卻因白鹿一句真誠稱讚意外引起關注，也讓盛典話題從紅毯延伸到幕後。

古力娜扎當晚的造型同樣受到矚目，精緻妝容搭配立體五官，展現明豔氣質。白鹿向來給人率真、活潑的印象，這次面對娜扎直接說出「太美了」，不加掩飾的反應也成為影片亮點；孟子義與她互相推讓的畫面，則讓原本正式的合照多了幾分輕鬆趣味。

相較於紅毯上精心設計的華麗造型，明星私下互動往往更容易引起共鳴。這回白鹿與孟子義一番謙讓，意外替古力娜扎增添話題，也讓網友看見女星同場時自然的一面。一句「太美了」，不僅成了這段花絮的關鍵台詞，也讓娜扎的美貌在眾星同框中再度成為焦點。

精華 FAQ

  • 在盛會後台合照時，古力娜扎、白鹿、孟子義等人準備站位，白鹿與孟子義卻彼此推讓，似乎都不敢站在娜扎旁邊，場面十分逗趣。

  • 白鹿當場脫口而出「太美了」，直接稱讚古力娜扎的外貌。這句真誠又自然的反應，讓原本只是合照的小插曲變得更有記憶點。

  • 影片曝光後迅速登上微博熱搜，網友除了討論白鹿與孟子義的謙讓互動，也聚焦幾位女星同框畫面，認為每位都有特色，整體氣氛輕鬆又有趣。

微博 白鹿

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