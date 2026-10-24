「小城良方」收視狂飆 肖戰演技獲讚 劇情卻挨轟

肖戰在「小城良方」中的演技獲讚接地氣。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 小城良方開播後收視、熱度與招商表現亮眼，肖戰演技獲讚，但劇中跨科主刀等情節引發專業爭議與討論。

大陸頂流男星肖戰 主演的醫療題材劇「小城良方」日前開播即引發熱潮，酷雲即時收視率峰值迅速破3%，愛奇藝熱度破9000。然而在收視與招商雙雙狂飆的同時，話題「小城良方劇情硬傷」也空降熱搜，因劇中「跨科手術」等細節陷入了極大的專業邏輯爭議。

這部被視為年度現象級作品的劇集，開播前四集便吸納28支廣告、獲得8大品牌青睞，一舉刷新平台年度開局招商紀錄，展現出強悍的商業價值與引流能力。

劇中，肖戰飾演的神經外科醫師「劉錚亮」成為全劇核心焦點。他在處理基層醫患關係時的自然生活感，以及演繹角色因PTSD引發手部震顫時的細膩情緒，獲得不少觀眾與影評人讚許，直言其演繹讓角色充滿煙火氣與層次感。

然而，角色亮眼的表現卻難掩劇本邏輯上的缺陷。身為神外科醫師的男主，僅憑「在泌尿科待過」與院長授權便跨科主刀泌尿手術，被質疑違反「執業醫師法」。此外，徒手抓無菌手術衣、男主曾因事故致人死亡卻能順利重上台主刀等情節，均被指背離醫學常識與規範，被批「懸浮感」十足。

不過，支持方與部分醫護網友則跳出來力挺，指出男主角執業範圍為大類「外科」，神外與泌尿均屬其下，且劇中特別交代了醫事科授權流程，並非胡亂操作。亦有觀眾認為，該劇定位為輕喜劇，旨在探討基層看病難與醫患溫情，不應以紀錄片級別的「診斷標準」逐幀苛責。

「小城良方」在極高話題度的簇擁下，一邊是節節攀升的收視數字與主角的口碑演技，一邊是專業底線與戲劇張力的博弈，這場「硬傷」與「現實」的辯論，無疑讓後續劇情走向更具看點。