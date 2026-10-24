迪麗熱巴「雨中銜蝶」走紅毯 網喊美如「神女降臨」

迪麗熱巴冒雨銜蝶走紅毯，被網友形容為「神女降臨」。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： VOGUE時尚之力盛會在蘇州登場，迪麗熱巴冒雨銜蝶亮相掀起熱搜，劉亦菲則以黑金羽毛高定壓軸，兩人皆成為「絕色」主題紅毯焦點。

2026年VOGUE時尚之力盛會日前在蘇州登場，以「絕色」為主題的紅毯遇上大雨，反而意外成就多個話題名場面。女星迪麗熱巴 身穿Zuhair Murad 2026秋冬高級訂製禮服，冒雨銜蝶亮相，沒想到定點拍照時，唇邊蝴蝶突然飛走，靈動畫面迅速在網路瘋傳，被網友形容美如「神女降臨」，甚至直呼是「列入內娛史冊」經典瞬間。劉亦菲 則身穿Elie Saab黑金羽毛高定禮服，搭配寶格麗高級珠寶，連續第三年擔任盛典紅毯壓軸，氣勢同樣受矚。

迪麗熱巴當晚以香檳粉色滿鑽魚尾禮服搭配精緻頭飾，在雨幕與閃光燈交織下亮相。她唇邊銜著蝴蝶道具，擺出姿勢拍照時，蝴蝶恰巧振翅飛離，意外成為整場紅毯熱度最高畫面之一。「迪麗熱巴嘴裡蝴蝶飛走」等相關話題迅速登上熱搜。

網友紛紛稱讚她的造型兼具華麗與靈氣，認為滿鑽禮服襯托出她立體的五官，搭配額間寶石與唇邊蝴蝶，更添神祕氣息；也有人認為，蝴蝶飛走的瞬間恰好為畫面增添動感，宛如電影中的奇幻場景，讓原本精心設計的造型多了意外驚喜。除了造型本身，迪麗熱巴在大雨中仍從容完成紅毯拍攝，也獲得不少關注。

劉亦菲則在盛典尾聲壓軸登場，以Elie Saab 2026秋冬高級訂製禮服亮相。服裝以黑金色調搭配層疊羽毛，裙身呈現由淺至深的漸層效果，搭配寶格麗高級珠寶，整體造型華麗而大氣。據悉，她已連續3年在VOGUE時尚之力盛會壓軸亮相，從過往的花卉造型到今年的羽毛禮服，每年都以不同風格引起討論，網友更以「鳳凰神女」形容她當晚的造型。

除了迪麗熱巴與劉亦菲，白鹿、楊紫、楊冪、古力娜扎、關曉彤、周也、孟子義、張婧儀、趙露思、劉詩詩等女星也出席盛會，各自以不同風格詮釋「絕色」主題；超模何穗、谷愛凌及國際嘉賓也為紅毯增添多元面貌。

劉亦菲當晚造型被網友形容為「鳳凰神女」。(取材自微博)