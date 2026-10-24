不指望張致恆還錢 蔡卓妍拒再兜底：借出的錢當是給小孩紅包
蔡卓妍談及張致恆欠債風波時直言不再借錢，並把過去借出的6萬港幣視作給小孩的紅包，坦言不指望對方還款。
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蔡卓妍談及張致恆欠債風波時直言不再借錢，並把過去借出的6萬港幣視作給小孩的紅包，坦言不指望對方還款。
香港藝人蔡卓妍近日出席公開活動時，被問及舊友張致恆欠債不還風波，多次嘆氣直言「火都來了」，並以「前朋友」稱呼對方畫清界線，明確表示已拒絕再借錢給對方，更直言將過去借出的款項當作「給小朋友的利是」，完全不指望對方能夠還錢。
蔡卓妍坦言，自己生氣的點並非對方拖欠不還，而是張致恆在多位友人持續接濟下仍未腳踏實地生活，甚至出現拖欠9000多港幣電費的情形，讓她直言「大家又不欠你的」。她強調不會再替對方的人生兜底，僅希望其太太與小孩能有安穩生活，並勸對方「把枕頭墊高，好好想清楚」如何改善現況。
張致恆過去曾自爆累計欠債約100萬港幣，包含蔡卓妍、關智斌及林盛斌等圈內友人均為債主，其中一筆2022年向蔡卓妍借下的6萬港幣至今分文未還。
張致恆1984年生於香港，為中荷混血歌手與演員，2003年簽約英皇娛樂，與關智斌組成Boy'z出道，曾發行「死性不改」等歌曲並參演「古宅心慌慌」等港片。
2019年張致恆官宣結婚生子之際，遭爆出同時與多名女性交往的私生活醜聞，導致紅館演唱會取消並與英皇娛樂解約，隨後退出主流娛樂圈。
婚後他與妻子育有4個孩子，其中一子確診自閉症，家庭經濟壓力沉重，近年長期從事管道工、搬運工等體力活維生，但月收入僅能餬口，最終因欠債百萬及積欠電費，引發蔡卓妍公開發表「不指望他還錢」等割席言論。
她公開表示自己已經不再抱還款期待，甚至把先前借出的錢當成送給小朋友的利是，並以「前朋友」稱呼對方，顯示兩人關係已明顯劃清界線。 蔡卓妍不滿的不是單純欠錢，而是對方在多位友人持續接濟下仍不踏實生活，甚至連9000多港幣電費都拖欠，讓她感嘆大家並不欠他。 張致恆曾自爆累計欠債約100萬港幣，債主包括蔡卓妍等圈中友人；他婚後育有4個孩子，家中有子女患自閉症，近年靠體力工作維生但收入有限。
精華 FAQ
她公開表示自己已經不再抱還款期待，甚至把先前借出的錢當成送給小朋友的利是，並以「前朋友」稱呼對方，顯示兩人關係已明顯劃清界線。
蔡卓妍不滿的不是單純欠錢，而是對方在多位友人持續接濟下仍不踏實生活，甚至連9000多港幣電費都拖欠，讓她感嘆大家並不欠他。
張致恆曾自爆累計欠債約100萬港幣，債主包括蔡卓妍等圈中友人；他婚後育有4個孩子，家中有子女患自閉症，近年靠體力工作維生但收入有限。
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