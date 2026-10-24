孟子義、李昀銳「尚公主」開播 超強CP火熱 評價卻陷兩極
尚公主憑藉孟子義、李昀銳的高人氣與CP感開播即爆紅，但首播後因劇情節奏、人設設定與改編幅度引發觀眾兩極評價。
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尚公主憑藉孟子義、李昀銳的高人氣與CP感開播即爆紅，但首播後因劇情節奏、人設設定與改編幅度引發觀眾兩極評價。
由「九重紫」暴紅CP孟子義、李昀銳主演的古裝大劇「尚公主」23日晚正式上線。該劇未播先火，憑藉兩位主角高人氣與超強CP感，開播即衝上熱搜榜首。首播表現展現出強大的市場吸引力，但隨著前四集的播出，觀眾對劇情與人設的評價卻出現了極強烈的兩極分化。
數據顯示，「尚公主」開播僅10分鐘站內熱度便突破20000大關，兩小時內直衝24000，首日熱度峰值達24971，暫居平台2026年度開播劇集前列，並迅速登頂貓眼劇集熱度榜。除熱度高開外，該劇商業價值同樣驚人，首播前4集便橫掃24個廣告，甚至吸引天貓跨平台進行總冠名，坐實了「尚公主」品牌號召力。
此外，楊洋、曾舜晞等超30位圈內好友紛紛發文應援，主創陣容宣傳場面極具聲勢。
然而，伴隨高熱度而來的是劇情爭議。首集劇集中，孟子義飾演的女主角「暮晚搖」因「拖行言父」、「打砸言家」等激進行為，被部分網友批評為傲慢無禮的「天龍人」行徑，引發不少勸退聲浪。同時，有觀眾反映前三集節奏稍顯緩慢、慢鏡頭偏多，原著粉絲也對改編幅度表達了不同看法。
不過，支持該劇的觀眾則給予高度肯定，認為孟子義與李昀銳的「雙強博弈」火花十足，實景拍攝與服化道質感均在线。不少劇迷指出，前期的驕縱鋪墊是為了後續權謀開展與角色成長的反差感留出空間。隨著第四集主線轉移至盛安、權謀線全面鋪開，劇情節奏漸入佳境，「尚公主」後續能否憑藉口碑逆襲長尾，備受市場矚目。
主要因孟子義、李昀銳延續九重紫的CP效應，加上兩人話題度高、宣傳聲勢強，開播即衝上熱搜榜首，帶動平台熱度快速飆升。 尚公主開播10分鐘站內熱度突破20000，2小時內升至24000，首日峰值達24971，並迅速登頂貓眼劇集熱度榜，表現相當亮眼。 部分觀眾批評女主前期行為激進、節奏偏慢且慢鏡頭過多，也對改編有疑慮；支持者則認為雙強博弈有火花，服化道與實景質感不錯。
精華 FAQ
主要因孟子義、李昀銳延續九重紫的CP效應，加上兩人話題度高、宣傳聲勢強，開播即衝上熱搜榜首，帶動平台熱度快速飆升。
尚公主開播10分鐘站內熱度突破20000，2小時內升至24000，首日峰值達24971，並迅速登頂貓眼劇集熱度榜，表現相當亮眼。
部分觀眾批評女主前期行為激進、節奏偏慢且慢鏡頭過多，也對改編有疑慮；支持者則認為雙強博弈有火花，服化道與實景質感不錯。
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