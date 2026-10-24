我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李昌鈺揚州安葬 骨灰一半留美國 遺孀淚別：等我18年 與你合葬

特使稱美國可能最快周末攻伊朗 川普：我一無所知

演活「慶餘年」等經典角色 戲骨畢彥君搭公車被認出 迎得熱烈掌聲

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
71歲戲骨畢彥君演過許多經典角色。(取材自微博)
71歲戲骨畢彥君演過許多經典角色。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

71歲戲骨畢彥君在北京搭公車時被影迷認出並獲掌聲，展現多年累積的演技魅力；他入行55年，始終淡泊名利、珍惜每個角色，生活也相當樸實。

「太爺！太爺！」在北京一輛尋常的公車上，突然傳來一陣驚呼聲。剛上車的資深演員畢彥君循聲望去，只見一位年輕女孩熱切地認出了他，正是熱播劇「八千里路雲和月」中飾演的靈魂人物「太爺」。隨後，車廂內響起熱烈的掌聲。對此，畢彥君感性坦言，這是身為演員最幸福的時刻，讓他「特別特別感動」，也將這份溫暖默默記在心裡。

據揚子晚報報導，現年71歲的畢彥君，入行至今已邁入第55個年頭。他在無數作品中精湛演出，包括「瑯琊榜之風起長林」身居高位的荀白水、「覺醒年代」思想獨特的辜鴻銘，以及「慶餘年第二季」中內在強大的賴名成等多部代表作。然而，在以流量、熱度與番位為主流的影視圈中，他始終未曾主動追逐名利與喝彩，更曾自我評價：「我是一個有理想，但沒有目標，懷著浪漫心情，過平淡日子的人。」

出身遼寧鞍山的畢彥君，少年時期的職業目標原本是成為一名體面的鋼鐵工人，卻因機緣巧合被借調至話劇隊，進而踏上表演之路。在漫長的演藝生涯中，他曾任劇團業務團長，也擔任過近五年的副導演，處理選角、簽合約及現場執行等瑣碎事務。但因不擅長在複雜的人際關係中斡旋，加上對表演懷抱深厚熱愛，他最終毅然選擇辭去職務，轉身回到舞台與鏡頭前專心演戲。

談及處世原則，畢彥君秉持著老前輩「只有小演員，沒有小角色」的教誨，將每個角色都當作主角來認真揣摩。如今邁入古稀之年的他，私下生活十分接地氣且充實，閒暇時看電影、逛劇場、大量閱讀古今中外名著，甚至拿著平板刷短影音與短劇，笑稱自己處於「躺平」的舒適狀態。

畢彥君坦言自己「不夠圓通」，但他不打算把自己磨得圓通。那些留在身上的棱角，是他與世界相處的分寸。

他始終堅守「熱愛與忠誠」的人生信念，用一生詮釋了何謂一個精神豐富、淡泊名利的多邊形理想主義者。

精華 FAQ

  • 因為一名年輕女孩認出他是熱播劇「八千里路雲和月」中的「太爺」，隨後車廂內乘客紛紛鼓掌，讓他感受到演員最珍貴的肯定與溫暖。

  • 他曾在「瑯琊榜之風起長林」飾演荀白水，在「覺醒年代」飾演辜鴻銘，也在「慶餘年第二季」演出賴名成，展現深厚的角色塑造能力。

  • 他奉行「只有小演員，沒有小角色」的信念，認真對待每個演出；私下則愛看電影、逛劇場、讀書與刷短影音，過著淡泊而充實的生活。

上一則

迪麗熱巴「雨中銜蝶」走紅毯 網喊美如「神女降臨」

下一則

肖戰「小城良方」互懟倪大紅…「老少CP」戲裡戲外反差萌 火爆圈粉

延伸閱讀

接棒張若昀無懼比較 俞灝明扮經典角色「秦明」 挑戰最破碎版本

接棒張若昀無懼比較 俞灝明扮經典角色「秦明」 挑戰最破碎版本
被酸不紅還挑劇本 鄭合惠子霸氣反擊這句話

被酸不紅還挑劇本 鄭合惠子霸氣反擊這句話
編劇大讚邊佑錫 爆他太紅「已約不到」 點名下一個男神是他

編劇大讚邊佑錫 爆他太紅「已約不到」 點名下一個男神是他
曾敬驊崩潰大哭 壓力大哭到喘不過氣 岸井雪乃曝：每次見他都不一樣

曾敬驊崩潰大哭 壓力大哭到喘不過氣 岸井雪乃曝：每次見他都不一樣

熱門新聞

張秀卿近日宣布離婚。(本報系資料照)

張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲

2026-10-18 15:09
郭靜純(左)和王信貴離婚後，他人間蒸發找不到人。(本報資料照片)

郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失

2026-10-17 09:03
鄭欣宜去年參加「歌手2025」，卻因傷退出演出。（取材自微博）

鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼

2026-10-23 13:35
庾澄慶邀一雙兒女在新歌「枝仔冰」親自獻聲。記者王聰賢／攝影

哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」

2026-10-16 15:51
趙又廷和高圓圓。（取材自微博）

粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網

2026-10-19 08:00
天心打定主意不生孩子。(圖／策院與四方四隅提供)

天心「新手上路」扮黑道夫人一心求子 現實生活不想生

2026-10-21 02:19

超人氣

更多 >
鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼

鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼
神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬

神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬
美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日

美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日
接班人只撐5天 白宮前發言人李維特直指不適任 願幫川普找新人

接班人只撐5天 白宮前發言人李維特直指不適任 願幫川普找新人
「誰會做這樣的事？」紐約90歲王教授地鐵1句話惹禍 遭猛推摔成重傷

「誰會做這樣的事？」紐約90歲王教授地鐵1句話惹禍 遭猛推摔成重傷