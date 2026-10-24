肖戰「小城良方」互懟倪大紅…「老少CP」戲裡戲外反差萌 火爆圈粉
《小城良方》中，肖戰與倪大紅以天才醫生對上基層老院長的設定，靠互懟與反差感掀起熱議，戲外更因默契互動圈粉。
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《小城良方》中，肖戰與倪大紅以天才醫生對上基層老院長的設定，靠互懟與反差感掀起熱議，戲外更因默契互動圈粉。
由肖戰與倪大紅主演的新劇「小城良方」近日熱播，「肖戰倪大紅對手戲」相關話題瞬間席捲各大熱搜榜單。劇中，肖戰飾演從大城市醫院失意「跌落」至東北小城醫院的天才神經外科醫生「劉錚亮」，而老戲骨倪大紅則飾演深諳基層處世哲學的老院長「龍冬冬」。一新一老兩位演員首度深度合作，化身「對抗路上下級」，在戲裡戲外都擦出了令人驚豔的火花。
劇中，兩人的日常交鋒堪稱全劇最大亮點，最出圈的名場面上演於院長辦公室。老院長龍冬冬在上班時間偷偷刷短影片看女團歌舞，不料被推門而入的劉錚亮當場撞個正著。倪大紅慌亂間「火速退出」影片，肖戰則是一臉淡定，眼神裡的死寂與尷尬交織，喜劇拉扯感直接拉滿。
不僅如此，老院長為了讓劉錚亮加班，大白天在辦公室擺起烤肉陣仗，試圖用人情與美食「套牢」這位年輕天才。沒想到劉錚亮根本不吃這套，反手「坐地起價」，開口索要「一碗冷麵十個串兒」。從合約條款中「期限太長、違約金太高」的寸步不讓，到討價還價時的直來直往，劉錚亮的精英傲氣碰撞老院長如狐狸般的「四步套路」，讓觀眾直呼這對忘年組合太有看點。
表面上看，兩人是嘴上互不相讓的「對頭」，但劇情的內核卻極其溫暖。劉錚亮帶著自負與低谷時的狼狽來到基層，而龍冬冬看似「耍無賴」，實則以接地氣的市井智慧與包容接住了他，用通俗道理點醒這位失意的年輕人。一個代表高精尖醫術，一個深諳基層煙火氣，兩人的碰撞交融成為全劇最動人的風景。
相較於戲裡互不相讓的嘴懟日常，戲外的兩位演員則是默契十足且萌點滿滿。倪大紅在片場對這位後輩讚不絕口，不僅脫口而出「這傢伙太沉穩了，此子類我」，還直言肖戰是「帥氣的人才」。
最有趣的莫過於拍攝間隙的花絮。肖戰對著鏡頭隨手做了一個可愛的撒嬌動作，旁邊的倪大紅看到後，竟當場興致勃勃地扭身模仿「完美復刻」，老少搭檔的反差萌瞬間逗樂全場。
而在殺青特輯中，倪大紅還被捕捉到站在肖戰身後悄悄對他豎起大拇指的溫暖畫面。這種自然又充滿溫情的戲外互動，讓網友紛紛笑稱：「這對『老少CP』戲裡戲外化學反應都太強了」。
肖戰飾演從大城市醫院失意下放到東北小城的天才神經外科醫生劉錚亮，倪大紅則飾演深諳基層處世哲學的老院長龍冬冬，兩人形成強烈反差。 最出圈的是院長辦公室那場戲，倪大紅偷看女團影片被撞見，之後又用烤肉想留住肖戰加班，卻反被對方討價還價，互動充滿喜劇張力。 戲裡是嘴上不讓、實則溫暖接住彼此的上下級，戲外則有倪大紅稱讚肖戰、模仿撒嬌動作與殺青時豎大拇指等互動，讓化學反應更真實動人。
精華 FAQ
肖戰飾演從大城市醫院失意下放到東北小城的天才神經外科醫生劉錚亮，倪大紅則飾演深諳基層處世哲學的老院長龍冬冬，兩人形成強烈反差。
最出圈的是院長辦公室那場戲，倪大紅偷看女團影片被撞見，之後又用烤肉想留住肖戰加班，卻反被對方討價還價，互動充滿喜劇張力。
戲裡是嘴上不讓、實則溫暖接住彼此的上下級，戲外則有倪大紅稱讚肖戰、模仿撒嬌動作與殺青時豎大拇指等互動，讓化學反應更真實動人。
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