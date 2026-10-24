肖戰「小城良方」互懟倪大紅…「老少CP」戲裡戲外反差萌 火爆圈粉

肖戰飾演失意「跌落」至東北小城醫院的神經外科醫生「劉錚亮」。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 《小城良方》中，肖戰與倪大紅以天才醫生對上基層老院長的設定，靠互懟與反差感掀起熱議，戲外更因默契互動圈粉。

由肖戰 與倪大紅主演的新劇「小城良方」近日熱播，「肖戰倪大紅對手戲」相關話題瞬間席捲各大熱搜榜單。劇中，肖戰飾演從大城市醫院失意「跌落」至東北小城醫院的天才神經外科醫生「劉錚亮」，而老戲骨倪大紅則飾演深諳基層處世哲學的老院長「龍冬冬」。一新一老兩位演員首度深度合作，化身「對抗路上下級」，在戲裡戲外都擦出了令人驚豔的火花。

劇中，兩人的日常交鋒堪稱全劇最大亮點，最出圈的名場面上演於院長辦公室。老院長龍冬冬在上班時間偷偷刷短影片看女團歌舞，不料被推門而入的劉錚亮當場撞個正著。倪大紅慌亂間「火速退出」影片，肖戰則是一臉淡定，眼神裡的死寂與尷尬交織，喜劇拉扯感直接拉滿。

不僅如此，老院長為了讓劉錚亮加班，大白天在辦公室擺起烤肉陣仗，試圖用人情與美食「套牢」這位年輕天才。沒想到劉錚亮根本不吃這套，反手「坐地起價」，開口索要「一碗冷麵十個串兒」。從合約條款中「期限太長、違約金太高」的寸步不讓，到討價還價時的直來直往，劉錚亮的精英傲氣碰撞老院長如狐狸般的「四步套路」，讓觀眾直呼這對忘年組合太有看點。

表面上看，兩人是嘴上互不相讓的「對頭」，但劇情的內核卻極其溫暖。劉錚亮帶著自負與低谷時的狼狽來到基層，而龍冬冬看似「耍無賴」，實則以接地氣的市井智慧與包容接住了他，用通俗道理點醒這位失意的年輕人。一個代表高精尖醫術，一個深諳基層煙火氣，兩人的碰撞交融成為全劇最動人的風景。

相較於戲裡互不相讓的嘴懟日常，戲外的兩位演員則是默契十足且萌點滿滿。倪大紅在片場對這位後輩讚不絕口，不僅脫口而出「這傢伙太沉穩了，此子類我」，還直言肖戰是「帥氣的人才」。

最有趣的莫過於拍攝間隙的花絮。肖戰對著鏡頭隨手做了一個可愛的撒嬌動作，旁邊的倪大紅看到後，竟當場興致勃勃地扭身模仿「完美復刻」，老少搭檔的反差萌瞬間逗樂全場。

而在殺青特輯中，倪大紅還被捕捉到站在肖戰身後悄悄對他豎起大拇指的溫暖畫面。這種自然又充滿溫情的戲外互動，讓網友紛紛笑稱：「這對『老少CP』戲裡戲外化學反應都太強了」。

倪大紅直言肖戰是「帥氣的人才」。(取材自微博)