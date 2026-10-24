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張凌赫、田曦薇的媽媽竟是同一人… 毛林林揭「無法不演」原因 惹共鳴

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毛林林連續在「逐玉」、「嫁金釵」中分別飾演張凌赫、田曦薇的母親。(取材自微博)
毛林林連續在「逐玉」、「嫁金釵」中分別飾演張凌赫、田曦薇的母親。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

毛林林因接連在《逐玉》《嫁金釵》飾演張凌赫與田曦薇的母親引發討論，她自曝因角色設定有趣、又被高顏值演員吸引而無法拒演，劇中母女對峙也成亮點。

大陸女星毛林林近期因連續在「逐玉」、「嫁金釵」中飾演張凌赫、田曦薇的母親，引發網友熱議。被問到為何接連挑戰「媽媽牌」角色，毛林林坦言，選角團隊給出的角色設定很吸引人，加上張凌赫、田曦薇都是高顏值演員，讓她忍不住笑說：「看著這兩張臉，兒女顏值都這麼高，身為顏狗真的無法拒絕」。一句話意外揭開兩部劇的有趣緣分，也讓這位「古裝御用美人」再度成為話題焦點。

毛林林先前在古裝劇「逐玉」中飾演張凌赫飾演的謝征之母魏綰，雖然戲分不多，仍憑出眾外貌與氣質留下深刻印象。如今她又在田曦薇主演的「嫁金釵」中化身貴妃周芙，成為女主角魏嬈的生母。巧合的是，兩部劇的男女主角張凌赫、田曦薇曾在「逐玉」中搭檔。戲外的角色連結讓劇迷津津樂道。更有趣的是，曾在「逐玉」中與她飾演夫妻的金珈，也參演「嫁金釵」，讓兩部劇的演員關係更加巧妙。

不過，毛林林在「嫁金釵」中可不是只負責展現美貌的溫柔母親。她飾演的周芙身處宮廷高位，與女兒魏嬈之間有著複雜的身世糾葛，母女即使血脈相連，也難以坦然相認。隨著劇情推進，雙方的誤會與矛盾逐漸升高，最新劇情更出現周芙因誤會君黛之死，持劍與魏嬈當面對峙的場面，讓母女關係瞬間陷入緊張。

這場對手戲也讓田曦薇的演技成為焦點。她一人分飾真千金魏嬈與假千金君黛，必須呈現不同身分、性格與處境下的情緒變化。面對親生母親的質疑，魏嬈從委屈、震驚到絕望，眼神與淚水層層轉折，將角色想解釋卻又難以被理解的痛苦表現出來；毛林林則把周芙身為母親的懷疑、憤怒與內心掙扎融入表演，兩人正面交鋒，讓原本的身世謎團增添更多情感張力。

除了這場拔劍對峙，田曦薇與毛林林的互動也成為「嫁金釵」的看點。據悉，田曦薇為了呈現母女之間微妙的連結，曾特別觀察毛林林的神態與說話方式，希望讓角色之間的呼應更加自然。毛林林也曾稱讚田曦薇真誠、善良、有擔當，兩人在戲中互相試探，戲外則有不錯的默契。

精華 FAQ

  • 她表示主要是角色設定本身很吸引人，加上張凌赫與田曦薇外型出眾，讓身為「顏狗」的她覺得難以拒絕，因此連續接下兩部古裝劇中的母親角色。

  • 兩部劇的男女主角張凌赫、田曦薇曾在《逐玉》搭檔，而毛林林又先後演出他們的母親；此外，曾在《逐玉》中與她演夫妻的金珈，也參演《嫁金釵》，讓關係更巧妙。

  • 因為毛林林飾演的周芙與田曦薇飾演的魏嬈有複雜身世與母女誤會，最新劇情還出現持劍對峙場面；兩人將懷疑、委屈與掙扎演得很有張力，成為看點。

張凌赫

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