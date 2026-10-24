戴女兒塗鴉飾品走紅毯…羅晉甜喊「我太太」 破婚變唐嫣謠言
羅晉出席時尚盛典時，以女兒親手畫的全家福塗鴉飾品亮相，並自然喊出「我太太」，用甜蜜互動回應外界對他與唐嫣婚變的揣測。
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羅晉出席時尚盛典時，以女兒親手畫的全家福塗鴉飾品亮相，並自然喊出「我太太」，用甜蜜互動回應外界對他與唐嫣婚變的揣測。
大陸明星夫妻檔羅晉與唐嫣結婚以來，因作風低調、極少公開放閃，近年頻頻遭外界揣測感情生變。然而，羅晉日前出席「時尚芭莎年度盛典」紅毯時，以一身極具巧思的造型與真情流露的言語，為兩人備受矚目的婚姻添上一抹甜蜜，也讓婚變謠言不攻自破。
當天紅毯上，羅晉佩戴的特殊領帶飾品成為全場焦點。這款掛飾源自他6歲女兒「小小糖」親手創作的全家福塗鴉。羅晉在採訪中滿臉自豪，大聲誇讚女兒的繪畫天賦，甚至憧憬她未來能成為畫家或服裝設計師。
除了曬女兒，他更不忘大放閃光彈，甜蜜透露活動前一晚，還和唐嫣湊在一塊認真辨認畫中人物，最後兩人開玩笑認定「胖胖的那個人是我」。
採訪過程中，羅晉提及妻子時，「我太太」三個字脫口而出，神情自然且語氣溫馨。當被主持人問及來到活動現場是否已向妻子報備時，他幽默笑稱：「我們每天動向都實時分享，你不能人丟了呀！」這番富含生活煙火氣的日常對話，展現出兩人深厚且緊密的感情連結，被網友大讚「比任何刻意的澄清聲明都更有力量」。
羅晉與唐嫣自2018年結婚以來，一直極力維護家庭隱私，不僅堅持不公開女兒正臉，還刻意向孩子隱瞞父母是明星的身分。為了讓女兒在愛與陪伴中成長，夫妻倆多年來維持著極高的檔期默契，只要一方開工拍戲，另一方就會放緩腳步留守照顧家庭。如今，羅晉將女兒的愛意戴在胸前、把妻子的名字掛在嘴邊，用最溫暖的方式展現一家三口的歲月靜好，也讓長期關注他們的粉絲徹底安心。
他佩戴了一款源自6歲女兒塗鴉作品的特殊領帶飾品，內容是全家福畫作，既有巧思也充滿家庭溫度，成為紅毯上的最大焦點。 他在提到妻子時自然說出「我太太」，又表示兩人每天都會即時分享動向，語氣輕鬆真實，讓婚變傳聞顯得站不住腳。 文中指出兩人結婚後一向低調，刻意保護女兒隱私，並以錯開工作檔期、互相留守照顧家庭的方式，維持穩定且緊密的夫妻關係。
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他佩戴了一款源自6歲女兒塗鴉作品的特殊領帶飾品，內容是全家福畫作，既有巧思也充滿家庭溫度，成為紅毯上的最大焦點。
他在提到妻子時自然說出「我太太」，又表示兩人每天都會即時分享動向，語氣輕鬆真實，讓婚變傳聞顯得站不住腳。
文中指出兩人結婚後一向低調，刻意保護女兒隱私，並以錯開工作檔期、互相留守照顧家庭的方式，維持穩定且緊密的夫妻關係。
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