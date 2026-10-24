太美了…眾女星合影竟沒人敢站娜扎旁邊 白鹿、孟子義互推讓笑翻網友
VOGUE時尚之力盛會後台合照因白鹿與孟子義互相謙讓、白鹿直呼古力娜扎「太美了」而登上熱搜，讓明星同框花絮意外成為焦點。
AI摘要
文章摘要整理：
VOGUE時尚之力盛會後台合照因白鹿與孟子義互相謙讓、白鹿直呼古力娜扎「太美了」而登上熱搜，讓明星同框花絮意外成為焦點。
2026年VOGUE時尚之力盛會不只紅毯造型吸睛，後台合照也意外成為話題。當晚，古力娜扎等眾女星準備合影時，白鹿與孟子義竟互相推讓，似乎都不好意思站在娜扎身旁，白鹿更當場脫口而出「太美了」。這段逗趣互動隨即登上熱搜，話題「孟子義白鹿誰都不敢站娜扎旁邊」引發網友討論。
這段花絮發生在盛典後台。當時古力娜扎、白鹿、孟子義、周也、楊超越及歐陽娜娜等人準備合照，沒想到站位時出現互相謙讓的插曲。白鹿與孟子義你推我讓，白鹿還直接稱讚娜扎「太美了」，自然反應為現場增添笑料，眾人最後也順利完成合影。
影片曝光後，網友紛紛留言，有人笑稱兩人的反應就像「和閨密偶遇頂級美女」，也有人將焦點放在幾位女星同框的畫面，認為各有特色。原本只是後台合照的小插曲，卻因白鹿一句真誠稱讚意外引起關注，也讓盛典話題從紅毯延伸到幕後。
古力娜扎當晚的造型同樣受到矚目，精緻妝容搭配立體五官，展現明豔氣質。白鹿向來給人率真、活潑的印象，這次面對娜扎直接說出「太美了」，不加掩飾的反應也成為影片亮點；孟子義與她互相推讓的畫面，則讓原本正式的合照多了幾分輕鬆趣味。
相較於紅毯上精心設計的華麗造型，明星私下互動往往更容易引起共鳴。這回白鹿與孟子義一番謙讓，意外替古力娜扎增添話題，也讓網友看見女星同場時自然的一面。一句「太美了」，不僅成了這段花絮的關鍵台詞，也讓娜扎的美貌在眾星同框中再度成為焦點。
事件發生在2026年VOGUE時尚之力盛會後台，古力娜扎、白鹿、孟子義、周也、楊超越與歐陽娜娜等人準備合影時，因站位互相謙讓而意外成為話題。 因為兩人站位時互相推讓，似乎都不好意思站在古力娜扎旁邊，白鹿還當場說出「太美了」，這種自然又真誠的反應讓影片迅速引發關注。 網友一方面覺得白鹿和孟子義的互動很像閨密遇到頂級美女，另一方面也認為幾位女星同框各有特色，讓原本只是後台小插曲的畫面更具話題性。
精華 FAQ
事件發生在2026年VOGUE時尚之力盛會後台，古力娜扎、白鹿、孟子義、周也、楊超越與歐陽娜娜等人準備合影時，因站位互相謙讓而意外成為話題。
因為兩人站位時互相推讓，似乎都不好意思站在古力娜扎旁邊，白鹿還當場說出「太美了」，這種自然又真誠的反應讓影片迅速引發關注。
網友一方面覺得白鹿和孟子義的互動很像閨密遇到頂級美女，另一方面也認為幾位女星同框各有特色，讓原本只是後台小插曲的畫面更具話題性。
上一則