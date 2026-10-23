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單依純登封 解鎖首本五大一線女刊 「純女王」氣場獲讚

娛樂新聞組／綜合報導
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單依純登上ELLE雜誌11月刊封面。(取材自微博)
單依純登上ELLE雜誌11月刊封面。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

單依純登上《ELLE》11月刊雙封面之一，正式解鎖首本主流五大女刊，並以香奈兒新裝展現鬆弛優雅氣場，獲粉絲熱烈追捧。

歌手單依純於10月21日登上《ELLE世界時裝之苑》11月刊雙封面之一，解鎖個人首本主流五大一線女刊。作為香奈兒品牌形象大使，單依純身著CHANEL 2027早春度假系列新裝，搭配COCO CRUSH珠寶與PREMIÈRE腕表出鏡，展現簡潔優雅姿態；同刊另一封面則由演員張子楓穿著品牌新裝於海邊拍攝。

這是單依純繼「芭莎男士」、費加羅及V中文版後拿下的又一本主流大刊，標誌著其時尚表現力獲一線女刊體系認可。

2026年單依純時尚資源大幅躍升，相繼官宣出任香奈兒品牌形象大使與COACH全球代言人。她近日更以維密中國區品牌代言人身份亮相洛杉磯維密大秀，身著Georges Chakra黑色定制禮服登上粉毯並於前排觀秀。

一段單依純穿著有「翅膀」的睡衣在街上抽象走秀、偽裝走維密大秀的視頻，更是讓粉絲大樂「睡衣也走出高定感」、「姐姐你在地上找錢嗎」、「笑到不行」。

本次《ELLE》封面由攝影師劉頌拍攝，以「單依純有自己的時間流」為題。鏡頭下的她身穿白Polo衫，搭配小雙C標誌與黑漆表盤，捨棄舞台上的緊繃感，以自然坐姿與側身呈現鬆弛質感。

相關照片公開後，迅速引發關注，不少粉絲湧入留言讚美「純女王」，認為她的冷臉風格適配品牌的時尚氣場。還有粉絲曬出雜誌的預購單，以實際行動支持偶像，目前雜誌的預售銷量已破萬。

單依純登上ELLE雜誌11月刊封面。(取材自微博)
單依純登上ELLE雜誌11月刊封面。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 她登上《ELLE世界時裝之苑》11月刊雙封面之一，這也是她個人首本主流五大一線女刊，象徵時尚表現力正式獲得更高層級認可。

  • 她身著CHANEL 2027早春度假系列新裝，搭配COCO CRUSH珠寶與PREMIÈRE腕表，透過白Polo衫與自然姿態，呈現簡潔、優雅且鬆弛的質感。

  • 粉絲稱讚她有「純女王」氣場，認為冷臉風格很適合品牌時尚感；也有人直接下單支持，帶動雜誌預售銷量已突破1萬本。

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