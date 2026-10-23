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觀影說劇╱丞磊對比張凌赫 性張力vs.禁忌戀 2大男神各有看點

娛樂新聞組／綜合報導
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丞磊(右)、徐若晗(左)主演的「玉簟秋」被讚滿滿CP感。(取材自微博)
丞磊(右)、徐若晗(左)主演的「玉簟秋」被讚滿滿CP感。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

玉簟秋以強勢少帥與倔強女學生的試探拉扯掀起話題，並與張凌赫主演的這一秒過火相比，展現民國虐戀的不同魅力。

2026年陸劇民國虐戀題材掀起熱潮，丞磊、徐若晗主演的「玉簟秋」開播後，憑藉少帥與女學生之間充滿試探與拉扯的情感戲引發討論，浴池春夢、咬手指等橋段更被網友形容充滿「性張力」。該劇也被拿來與張凌赫、王楚然主演的「這一秒過火」比較，兩劇雖同樣以軍閥亂世為背景，前者主打強勢少帥與倔強女主的情感攻防，後者則以假死重逢、準大嫂身分及禁忌之戀營造虐心氛圍。

「玉簟秋」改編自靈希同名小說，由丞磊、徐若晗領銜主演。徐若晗飾演的寒門女學生葉平君，為籌措母親醫藥費到會館工作，意外捲入針對少帥虞昶軒的刺殺案，兩人因此立下十日破案之約。丞磊飾演的虞昶軒起初帶著目的接近葉平君，對她步步試探；葉平君則外表清冷、個性倔強，不甘受制於人，兩人從互相防備到逐漸動心，形成強烈的角色反差。

劇中多場對手戲成為話題焦點。虞昶軒在夢境中與葉平君濕身相對的浴池橋段，結合曖昧氛圍與情感幻想；葉平君咬住虞昶軒手指反抗的場面，則將兩人的權力角力與親密試探交織在一起。此外，浴缸場景中的近距離互動，也讓角色之間克制又帶有侵略性的情緒更顯鮮明。網友熱議的正是兩人一方步步進逼、一方不肯示弱的拉扯，認為比直接表白更有戲劇張力。

相較於「玉簟秋」以假戲真做推進感情，「這一秒過火」改編自匪我思存小說「如果這一秒，我沒遇見你」，講述任素素年少時救下軍閥幼子慕容清嶧，卻因而遭逢家族變故；多年後她改名歸來，竟成為慕容清嶧大哥的未婚妻，讓昔日戀人陷入難以跨越的身分禁忌。該劇雖因張凌赫、王楚然的組合吸引關注，卻也因節奏、濾鏡等問題引發口碑爭議。

兩部作品呈現民國虐戀的不同面貌：「玉簟秋」著重眼神交鋒、肢體互動與情感試探，「這一秒過火」則以隱忍、誤會與命運悲劇堆疊情緒。隨著「玉簟秋」相關片段持續受到討論，丞磊與徐若晗如何在強烈的角色衝突中推進感情，也成為觀眾追劇的一大看點。

精華 FAQ

  • 因丞磊與徐若晗在劇中從互相防備到逐漸動心，情感拉扯強烈，加上浴池、咬手指等橋段充滿曖昧張力，讓觀眾覺得比直白告白更有戲。

  • 徐若晗飾演的女學生葉平君為母親醫藥費進會館工作，捲入刺殺案後與少帥虞昶軒立下破案之約，兩人從試探、防備一路走向心動。

  • 玉簟秋偏重眼神交鋒、肢體互動與情感攻防；這一秒過火則以假死重逢、準大嫂身分和禁忌之戀堆疊虐心氛圍，但也因節奏與濾鏡引發爭議。

張凌赫

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