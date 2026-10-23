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黃子韜才被爆「信用破產」 公司遭強制執行2040萬人民幣

記者梅衍儂／即時報導
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黃子韜與徐藝洋公開宣告成為父母。（取材自微博）
黃子韜與徐藝洋公開宣告成為父母。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

黃子韜與徐藝洋因反覆否認戀情、公開生子引發輿論批評，未料其實際控制的北京龍韜娛樂又遭法院強制執行2040萬元。

中國男星黃子韜和老婆徐藝洋因多次打死不認戀情，最後突然官宣結婚，被網友狂酸毫無信用，直呼兩人「信用低到連共享充電寶（行動電源）都借不到」。沒想到風波未平，23日他被爆出旗下公司「北京龍韜娛樂文化有限公司」有高達人民幣2040萬人民幣（約303萬美元）的強制執行紀錄，消息一出瞬間登上熱搜。

黃子韜與徐藝洋不只結婚騙到底，連有了孩子也照常騙，日前黃子韜和徐藝洋高調曬出海邊「一家三口」牽手照，無預警宣布當爸媽，徐藝洋更在直播中大方坦承，兒子其實早在2024年就已出生，如今已經2歲多，是因為孩子明年要上學才決定公開。

而其實早在2024年8月，兩人被目擊在洛杉磯婦產科產檢，當時團隊大動作駁斥稱「只是例行體檢，絕無備孕計畫」；同年10月黃子韜在直播中脫口「陪陪孩…」又生硬改口「陪兄弟」；去年6月狗仔拍到他們家人抱嬰兒進出住所，工作室還跨海發出律師聲明澄清謠言。

他們愛說謊的習性連媒體都看不下去，「封面新聞」等多家主流媒體都罕見發文重砲批評，指責藝人「保護隱私」與「直接否認既定事實」根本是兩回事，這種反覆欺騙公眾的做法，是在嚴重耗損社會公信力。

而今黃子韜事業版圖也出事了，據中國司法執行資訊顯示，黃子韜實際控制的「北京龍韜娛樂文化有限公司」於今年10月16日被北京市朝陽區人民法院立案執行，執行標的高達2040萬元人民幣。這也不是龍韜娛樂第一次陷入財務與法律風暴，先前他們涉及合約糾紛、保險糾紛等多起案件。而公司遭強制執行，目前黃子韜尚未有回應。

精華 FAQ

  • 因兩人先前多次否認戀情、之後又突然官宣結婚，近期更公開已有孩子，讓外界認為說法反覆、缺乏信用，因此引發大量網友與媒體批評。

  • 黃子韜與徐藝洋先在社群高調曬出海邊一家三口牽手照，隨後徐藝洋又在直播中坦承兒子早在2024年就已出生，因考量明年上學才決定公開。

  • 據中國司法執行資訊顯示，黃子韜實際控制的北京龍韜娛樂文化有限公司於今年10月16日被北京市朝陽區人民法院立案執行，執行標的高達2040萬元人民幣。

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