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94歲老戲骨插管昏迷4天 挺過鬼門關 醫生：天堂打了一個轉

記者廖福生／綜合報導
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胡楓（中）出院後與好友聚會。（取材自臉書）
胡楓（中）出院後與好友聚會。（取材自臉書）

AI摘要

文章摘要整理：

94歲香港資深藝人胡楓因急性膽管炎一度插管昏迷4天，經緊急手術與醫療團隊搶救後脫險，現已康復並重新投入社交生活。

曾奪下第41屆香港電影金像獎「終身成就獎」的香港資深男星胡楓（修哥）今年6月才剛以94歲高齡在紅館震撼開唱、刷新金氏世界紀錄。然而，他其實在7月底因突發急性膽管炎引發膽石阻塞，一度陷入嚴重危機，住進加護病房（ICU）插管昏迷了整整4天！

胡楓經伊利沙伯醫院醫療團隊緊急搶救、切除膽囊後，展現驚人韌性挺過難關。他的媳婦JoJo透露，當時為了避免引發外界恐慌、打擾醫院運作，家屬對外僅低調稱胡楓是感染新冠肺炎與流感。

回憶起那場生死拔河，主治醫生直言胡楓宛如在「天堂打了一個轉」。胡楓則笑說，剛清醒時全身被「五花大綁」防止扯到喉管，過程十分折騰，但全憑著想再見親友一面的一股氣，才硬生生熬過鬼門關。

大病初癒的胡楓近期已全面恢復社交生活。藝人關寶慧日前在社群曬出聚餐合照，同場包括「肥媽」瑪俐亞、向海嵐、黃錦燊以及許久未露面的莫家堯。畫面中修哥雖戴著口罩，但雙眼有神、氣色極佳。

關寶慧更驚喜直呼，胡楓一見到她立刻開玩笑問「妳今晚不用趕通告嗎？」靈敏反應讓眾人讚嘆「轉數快到不得了」。走過這場健康大關，胡楓不僅心境更顯豁達，也承諾未來會多出門與老友相聚。

精華 FAQ

  • 胡楓是因突發急性膽管炎合併膽石阻塞而病危，甚至進入加護病房插管昏迷4天，情況相當兇險，醫生形容他幾乎是從鬼門關走了一遭。

  • 伊利沙伯醫院的醫療團隊先緊急搶救，之後替他切除膽囊處理病因，讓病情迅速受控。胡楓靠著治療與自身意志力，最終順利脫離危機。

  • 胡楓目前已恢復社交活動，還被朋友拍到聚餐合照，氣色不錯、反應也很靈敏。他經歷大病後更珍惜與親友相聚的時光，並表示未來會多出門見老友。

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