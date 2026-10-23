94歲老戲骨插管昏迷4天 挺過鬼門關 醫生：天堂打了一個轉

胡楓（中）出院後與好友聚會。（取材自臉書）

AI摘要 文章摘要整理： 94歲香港資深藝人胡楓因急性膽管炎一度插管昏迷4天，經緊急手術與醫療團隊搶救後脫險，現已康復並重新投入社交生活。

曾奪下第41屆香港 電影金像獎「終身成就獎」的香港資深男星胡楓（修哥）今年6月才剛以94歲高齡在紅館震撼開唱、刷新金氏世界紀錄。然而，他其實在7月底因突發急性膽管炎引發膽石阻塞，一度陷入嚴重危機，住進加護病房（ICU）插管昏迷了整整4天！

胡楓經伊利沙伯醫院醫療團隊緊急搶救、切除膽囊後，展現驚人韌性挺過難關。他的媳婦JoJo透露，當時為了避免引發外界恐慌、打擾醫院運作，家屬對外僅低調稱胡楓是感染新冠肺炎與流感。

回憶起那場生死拔河，主治醫生直言胡楓宛如在「天堂打了一個轉」。胡楓則笑說，剛清醒時全身被「五花大綁」防止扯到喉管，過程十分折騰，但全憑著想再見親友一面的一股氣，才硬生生熬過鬼門關。

大病初癒的胡楓近期已全面恢復社交生活。藝人關寶慧日前在社群曬出聚餐合照，同場包括「肥媽」瑪俐亞、向海嵐、黃錦燊以及許久未露面的莫家堯。畫面中修哥雖戴著口罩，但雙眼有神、氣色極佳。

關寶慧更驚喜直呼，胡楓一見到她立刻開玩笑問「妳今晚不用趕通告嗎？」靈敏反應讓眾人讚嘆「轉數快到不得了」。走過這場健康大關，胡楓不僅心境更顯豁達，也承諾未來會多出門與老友相聚。