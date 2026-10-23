我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加亞凱迪亞一名少女 遭曾約會男子闖入住宅槍殺

外派鳳凰城不只有工作 台灣人揭生活實況及周末日常

「有人賴著不走」 張小斐芭莎紅毯神救場 這女星意外背鍋

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
張小斐在紅毯上緊急救場獲得好評。（取材自微博）
張小斐在紅毯上緊急救場獲得好評。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

芭莎紅毯因藝人疑似卡位滯留後台造成空場，主辦方急調張小斐提前登場救場，但蔡文靜等人也一度被誤指為始作俑者，事後仍未查明真相。

「時尚芭莎」來自中國年度盛典21日紅毯直播突發空場意外，因有藝人疑因不滿順序賴在後台不肯登場，導致鏡頭空懸長達一分多鐘，主持人漏麥說出「有個人沒出來」、「一直在後台賴著不往前走」的收音更引發熱議。主辦方隨後緊急調整順序，由原定稍晚出場的張小斐提前補位登場。她從容完成紅毯與採訪，順利化解現場尷尬。

張小斐當天身著‌M ESSENTIAL品牌的墨松釘珠綠絲絨褲裝‌，採用上窄下寬的利落剪裁，沒有佩戴任何珠寶，她手裡只捏著一支紫色鳶尾花，把東方女性獨有的瀟灑溫婉和冷颯鬆弛感融合得恰到好處。網友翻出她五年前的黛綠色絲絨長裙造型做對比，感慨「綠絲絨的神」又回來了。

張小斐在微博中簡單寫上「江陰限定的一晚」，但是美麗典雅的造型惹來粉絲上萬留言，大讚「姐姐太美」、「芭莎限定的絲絨斐」。在走紅毯途中，台下觀眾集體喊出「媽媽」，讓張小斐笑到眼睛彎成月牙。

空場風波發生後，蔡文靜因網傳的紅毯順序表一度被指為耍大牌拖延者，遭質疑是「賴著不走」的「90花」。

不過網友曬出的直播時間線顯示，蔡文靜約於17點15分登場，而張小斐救場登台是在約18點02分之後，兩者相差近47分鐘；多位時尚博主亦澄清事件與她無關，蔡文靜險些意外背鍋。

蔡文靜被排除後，網友揪出網傳名單與實際出場順序不符者還包括提前16位的周濤、李思潼等人，以及趙露思從第39位推遲至第42位出場。不過相關傳聞均未獲官方證實，到底是誰「賴著不走」仍然是個謎。

張小斐在紅毯上緊急救場獲得好評。（取材自微博）
張小斐在紅毯上緊急救場獲得好評。（取材自微博）

蔡文靜也參加了時尚芭莎走秀。（取材自微博）
蔡文靜也參加了時尚芭莎走秀。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 內文指出，疑似有藝人對出場順序不滿，滯留後台不肯往前走，導致鏡頭空懸超過1分鐘，主持人漏麥內容也讓現場混亂情況被放大。

  • 主辦方臨時調整出場順序，讓原本較晚登場的張小斐提前補位。她順利完成紅毯與採訪，穩住場面，也因此被形容為神救場。

  • 因網傳紅毯順序表與實際直播時間不符，蔡文靜一度被指是拖延者。不過時間線顯示她約17點15分登場，與張小斐救場時段相差近47分鐘，已被多方澄清與事件無關。

微博

上一則

貝克漢秀15歲女兒吻臉照 妻子維多利亞留言連發8個愛心

下一則

郭雪芙被瞎傳河口湖遇害 親自留言、曬逗貓影片報平安

延伸閱讀

章子怡面相又變？深V走紅毯笑容鬆弛 身形圓潤狀態佳

章子怡面相又變？深V走紅毯笑容鬆弛 身形圓潤狀態佳
劉亦菲「蜜桃公主裝」翻車 麒麟臂、腰間贅肉出來了

劉亦菲「蜜桃公主裝」翻車 麒麟臂、腰間贅肉出來了
單依純「冷臉」登ELLE封面 解鎖個人第一本五大女刊

單依純「冷臉」登ELLE封面 解鎖個人第一本五大女刊
趙今麥生日曬「白色泳裝」被嘲像紙尿褲？兩派意見吵翻

趙今麥生日曬「白色泳裝」被嘲像紙尿褲？兩派意見吵翻

熱門新聞

張秀卿近日宣布離婚。(本報系資料照)

張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲

2026-10-18 15:09
郭靜純(左)和王信貴離婚後，他人間蒸發找不到人。(本報資料照片)

郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失

2026-10-17 09:03
庾澄慶邀一雙兒女在新歌「枝仔冰」親自獻聲。記者王聰賢／攝影

哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」

2026-10-16 15:51
趙又廷和高圓圓。（取材自微博）

粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網

2026-10-19 08:00
天心打定主意不生孩子。(圖／策院與四方四隅提供)

天心「新手上路」扮黑道夫人一心求子 現實生活不想生

2026-10-21 02:19
郭靜純中午也爆出離婚。（取材自臉書）

郭靜純移居加拿大多年 自爆和製作人老公離婚：硬要在一起是折磨

2026-10-17 03:51

超人氣

更多 >
中國留學生登機遭ICE抓 關押三周簽自願離境書 只因...

中國留學生登機遭ICE抓 關押三周簽自願離境書 只因...
父母把孩子的名字加進銀行存款帳戶會產生贈與稅嗎？

父母把孩子的名字加進銀行存款帳戶會產生贈與稅嗎？
川普想把大西洋改成自己名字 致電谷歌執行長遭拒

川普想把大西洋改成自己名字 致電谷歌執行長遭拒
嫁的是親哥哥？歐瑪被問血緣 答「據我所知沒有」

嫁的是親哥哥？歐瑪被問血緣 答「據我所知沒有」
舊金山年收入32.5萬元家庭 也符合政府補助資格

舊金山年收入32.5萬元家庭 也符合政府補助資格