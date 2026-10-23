「有人賴著不走」 張小斐芭莎紅毯神救場 這女星意外背鍋
芭莎紅毯因藝人疑似卡位滯留後台造成空場，主辦方急調張小斐提前登場救場，但蔡文靜等人也一度被誤指為始作俑者，事後仍未查明真相。
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芭莎紅毯因藝人疑似卡位滯留後台造成空場，主辦方急調張小斐提前登場救場，但蔡文靜等人也一度被誤指為始作俑者，事後仍未查明真相。
「時尚芭莎」來自中國年度盛典21日紅毯直播突發空場意外，因有藝人疑因不滿順序賴在後台不肯登場，導致鏡頭空懸長達一分多鐘，主持人漏麥說出「有個人沒出來」、「一直在後台賴著不往前走」的收音更引發熱議。主辦方隨後緊急調整順序，由原定稍晚出場的張小斐提前補位登場。她從容完成紅毯與採訪，順利化解現場尷尬。
張小斐當天身著M ESSENTIAL品牌的墨松釘珠綠絲絨褲裝，採用上窄下寬的利落剪裁，沒有佩戴任何珠寶，她手裡只捏著一支紫色鳶尾花，把東方女性獨有的瀟灑溫婉和冷颯鬆弛感融合得恰到好處。網友翻出她五年前的黛綠色絲絨長裙造型做對比，感慨「綠絲絨的神」又回來了。
張小斐在微博中簡單寫上「江陰限定的一晚」，但是美麗典雅的造型惹來粉絲上萬留言，大讚「姐姐太美」、「芭莎限定的絲絨斐」。在走紅毯途中，台下觀眾集體喊出「媽媽」，讓張小斐笑到眼睛彎成月牙。
空場風波發生後，蔡文靜因網傳的紅毯順序表一度被指為耍大牌拖延者，遭質疑是「賴著不走」的「90花」。
不過網友曬出的直播時間線顯示，蔡文靜約於17點15分登場，而張小斐救場登台是在約18點02分之後，兩者相差近47分鐘；多位時尚博主亦澄清事件與她無關，蔡文靜險些意外背鍋。
蔡文靜被排除後，網友揪出網傳名單與實際出場順序不符者還包括提前16位的周濤、李思潼等人，以及趙露思從第39位推遲至第42位出場。不過相關傳聞均未獲官方證實，到底是誰「賴著不走」仍然是個謎。
內文指出，疑似有藝人對出場順序不滿，滯留後台不肯往前走，導致鏡頭空懸超過1分鐘，主持人漏麥內容也讓現場混亂情況被放大。 主辦方臨時調整出場順序，讓原本較晚登場的張小斐提前補位。她順利完成紅毯與採訪，穩住場面，也因此被形容為神救場。 因網傳紅毯順序表與實際直播時間不符，蔡文靜一度被指是拖延者。不過時間線顯示她約17點15分登場，與張小斐救場時段相差近47分鐘，已被多方澄清與事件無關。
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內文指出，疑似有藝人對出場順序不滿，滯留後台不肯往前走，導致鏡頭空懸超過1分鐘，主持人漏麥內容也讓現場混亂情況被放大。
主辦方臨時調整出場順序，讓原本較晚登場的張小斐提前補位。她順利完成紅毯與採訪，穩住場面，也因此被形容為神救場。
因網傳紅毯順序表與實際直播時間不符，蔡文靜一度被指是拖延者。不過時間線顯示她約17點15分登場，與張小斐救場時段相差近47分鐘，已被多方澄清與事件無關。
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