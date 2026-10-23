趙露思挨嘲自費買高定 6小時反轉 品牌主這舉動「平反」

趙​​​露思的禮服成為話題。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 趙露思在時尚芭莎盛典以2套高定造型亮相後，遭爆料稱她自費買禮服，引發熱議；但祖海品牌創始人發文認領並關注她，令輿論在6小時內反轉。

趙露思 近日「時尚芭莎盛典」穿著ElieSaab與ZuhairMurad兩套高定禮服，讓粉絲嗨翻，直呼趙露思「一晚上解鎖兩大高定」好牛。不過隨即有時尚博主爆料稱，是因品牌方不滿意其形象，不願出借禮服，「某女明星」只好花費數十萬人民幣自己買來穿，暗指此女明星就是趙露思。事件在網上引發論戰，趙露思和其粉絲一度被群嘲，但事件經過6小時又反轉，打破自費買衣的傳言。

據網易報導，趙露思在2026年10月21日「時尚芭莎盛典」上，先穿著ElieSaab高定禮服，這品牌常借禮服給劉亦菲 穿，趙露思穿的是這品牌2026秋冬高定，趙露思粉絲嗨了，奔走相告，強調她能「借到」這個品牌，好牛。

​​​趙​​​露思在「時尚芭莎盛典」穿著ElieSaab與ZuhairMurad兩套高定禮服。（取材自微博）

趙露思接著換了第二套，又是非常著名的高定品牌「祖海」ZuhairMurad，被粉絲嗨「高定雙連擊」。因這兩個品牌是競品，通常不會在同一個場合穿在同一個明星身上，於是，「趙露思一晚上解鎖兩大高定」，「趙露思憑什麼打破品牌競品規則」和「這才叫頂級星光」等紛上了熱搜。

不過隨即有時尚博主發微博 說，某位內娛的藝人，一口氣買了兩條高定禮服，並稱這2家品牌因為互為競爭對手，不可能同時借禮服給同位女星，質疑她藉此提高她的時尚地位。雖沒指明道姓，但許多網友都猜是說趙露思。爆料一出引發網友群嘲，這讓趙露思的粉絲怒了，紛紛在網上反擊「護主」。

但大約6小時後，祖海zuhairmurad的品牌創始人在社交平台上發了趙露思的禮服，還關注了趙露思。被趙露思粉絲視為「平反」，認領了該造型並與趙露思互關，輿論隨之出現反轉，粉絲紛紛留言：趙露思就是頂級星光女。但相關當事人目前尚未對此澄清或說明。