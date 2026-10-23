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拉黑張萌斷聯10年 馬天宇淚崩復盤 曝與楊冪一段往事

娛樂新聞組／綜合報導
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馬天宇在節目中崩潰落淚，他與張萌斷聯10年，終於和解。（取材自揚子晚報）
馬天宇在節目中崩潰落淚，他與張萌斷聯10年，終於和解。（取材自揚子晚報）

AI摘要

文章摘要整理：

馬天宇在《後會友期》首播中回顧與張萌斷聯10年的誤會，也重提低谷期向楊冪求助的經歷，坦言曾陷入嚴重憂鬱，近年靠心理治療與農場生活逐漸走出陰霾。

綜藝「後會友期」首播節目中，藝人馬天宇透露與張萌已十年未見，坦言不知道該怎麼面對張萌，心裡很尷尬；他崩潰落淚說，「拉黑」張萌後斷聯十年，一個密友也沒有，情緒糟糕只能找AI聊天，沒有幸福感，也沒有任何欲望。

馬天宇與張萌因2016年合作古裝劇「幻城」結緣並成為好友，兩人卻因誤會斷聯近十年。

馬天宇在節目中崩潰落淚。（取材自揚子晚報）
馬天宇在節目中崩潰落淚。（取材自揚子晚報）

馬天宇還提到他曾在低谷期致電楊冪求助，稱當時他「感覺自己活不長了，我感覺自己要自殺」，在最難撐的時候，是好友楊冪「馬上把我接住」。

據網易報導，「後會友期」播出的這段採訪，讓馬天宇身上的兩個話題同時被翻了出來：一個是刪除張萌微信的舊事，另一個是他曾在低谷期致電楊冪求助。

在刪微信這件事。馬天宇在節目中透露，張萌開始當製片人時需要碼演員，當時他父親身體不好，自己心情也不好，狀態不適合拍戲。張萌當時說「以後我的戲你都別來」，於是他就把張萌的微信刪除了，兩人後來已和解。

他還談到低谷期。馬天宇曾在綜藝節目中回憶，父親離世後，早年的原生家庭創傷又疊上來，他陷入深度憂鬱，那段時間，他大部分時間都躺著，房門一鎖就是兩三個月，和外面的聯繫也幾乎斷掉，坦言當時「感覺我自己快不行了」、「活不長了」，甚至提到過輕生的念頭，情緒瀕臨崩潰。

在最難撐的時候，他主動給好友楊冪打電話，說出自己的困境，「她馬上把我接住」。兩人的交情始於2013年合作「古劍奇譚」，十多年友誼延續至今。

馬天宇在求助朋友的同時，也主動去看了心理醫師，醫師肯定了他很強的自救意識。近年來，他逐漸走出低谷，把生活重心放到自己的農場上，日子趨於平靜。這次因「後會友期」播出的訪談片段，讓這段往事再被提起。

張萌。（取材自揚子晚報）
張萌。（取材自揚子晚報）

精華 FAQ

  • 他在《後會友期》中坦言與張萌已10年未見，見面前非常尷尬，並說出自己曾把對方微信刪除。這段往事讓外界重新關注兩人因誤會而中斷聯繫的經過。

  • 文章指出，兩人因2016年合作《幻城》結緣，但後來因工作安排與彼此情緒累積出現誤會。當時張萌曾表示以後作品別來，馬天宇因此刪掉她微信，之後斷聯近10年。

  • 他回憶父親離世後陷入深度憂鬱，曾覺得自己活不長，甚至出現輕生念頭。最難撐時他打給楊冪，對方立刻接住他，之後他也透過心理醫師與農場生活慢慢恢復。

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