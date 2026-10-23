孫儷爆女兒曾擔心爸媽會離婚 悶悶不樂不敢問 她這樣化解

孫儷(右)登上主持人楊瀾的訪談節目「向內一公里」，兩人在農場談論家庭、育兒及生活態度。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 孫儷受訪談到，女兒曾因網路上的離婚傳聞悶悶不樂，她於是當面澄清並提醒孩子有疑問可直接求證，也分享自己重視家庭、工作與生活平衡。

中國女星孫儷 與丈夫鄧超 結婚多年，卻不時傳出婚變消息，沒想到連女兒小花都信以為真，擔心父母有一天會離婚，卻不敢開口詢問，獨自承受不安情緒。孫儷近日受訪透露，得知女兒心事後，她特地在全家吃飯時拿出相關新聞，當面澄清傳聞，並告訴孩子：「以後在網上看到這類消息，可以直接來問我。」

據報導，孫儷近日登上主持人楊瀾的訪談節目「向內一公里」，兩人在農場談論家庭、育兒及生活態度。孫儷分享，自己平時幾乎不使用社群媒體 ，也不會主動上網查看外界對她的評論，因為她認為自己不太能面對網路上的各種聲音。

不過，即使她選擇遠離網路輿論，相關傳聞仍意外影響了家人。孫儷回憶，有一次女兒小花的老師向她反映，孩子最近在學校似乎不太開心。她主動關心後才知道，原來小花從同學口中聽到網路上有關父母離婚的消息，因此擔心爸爸媽媽有一天會分開。小花因為害怕，又不敢直接詢問父母，只能將擔憂藏在心裡。

得知原因後，孫儷選擇正面處理。她趁一家四口一起吃飯時，拿出網路上的相關新聞，認真告訴女兒：「我們四個人現在在一塊兒吃飯，爸爸媽媽每天在家。」孫儷也向女兒保證，未來若再看到類似消息，不需要自己胡思亂想，可以隨時向她求證，她一定會如實回答，希望孩子不要受到外界傳言影響。

談到與鄧超的婚姻，孫儷坦言，兩人其實就是普通夫妻，並沒有外界想像得那麼完美，生活中同樣需要彼此理解與磨合。

她形容鄧超個性溫柔、敏感，自己會試著接住丈夫的情緒；原本較為文靜的她，也因受到鄧超影響，逐漸變得活潑、愛開玩笑。

除了家庭生活，孫儷也分享近年對工作與人生的看法。她表示，自己希望保持「輕鬆愉快」的生活節奏，拍戲之餘會練習書法、做皮拉提斯，並學習不同技能。

對於演員工作，她則堅持選擇真正能打動自己的劇本，即使因此減少拍戲機會，也不願勉強接演無法認同的角色。

孫儷認為，比起一味追求外界認可，更重要的是照顧好自己，找到適合自己的生活步調。