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鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼

娛樂新聞組／即時報導
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鄭欣宜去年參加「歌手2025」，卻因傷退出演出。（取材自微博）
鄭欣宜去年參加「歌手2025」，卻因傷退出演出。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

鄭欣宜近日被拍到冒雨獨自到沈殿霞墓前祭母，蹲地整理鮮花並哭到難以起身，畫面曝光後引發網友大量心疼與關注。

香港歌手鄭欣宜自2023年完成演唱會後突然停工，2025年雖傳出將參加「歌手2025」節目，後來卻因傷退出，至今已快三年未公開露面。近日有網友拍到鄭欣宜冒雨前往墓園祭拜母親沈殿霞，她獨自一人蹲在墓碑前整理鮮花，久久不願離去，情緒激動到無法起身，手中緊握紙巾，身旁未見有人陪伴。相關畫面曝光後，「鄭欣宜在沈殿霞墓前哭」的話題衝上熱搜，不少網友紛紛留言表達心疼。

綜合大風新聞等媒體報導，從網友拍攝的畫面可看到，鄭欣宜身穿米白色外套、撐著黑傘，長時間在雨中蹲在母親墓前，細心擺放鮮花，疑似難以平復情緒。網友感嘆，無論女兒長到多大，對母親的思念始終不會消失，也有人表示，看到她獨自祭拜的身影，令人感到不捨。

據了解，鄭欣宜1987年出生於加拿大溫哥華，父母分別是香港藝人鄭少秋與沈殿霞。父母在她年幼時離婚後，她主要由母親照顧，在加拿大成長及接受教育。沈殿霞生前對女兒的關愛與教導，對鄭欣宜的成長影響深遠。

沈殿霞於2008年2月19日在香港瑪麗醫院病逝，享年62歲。她生前曾透過律師安排遺產協議，規定鄭欣宜年滿35歲後才能繼承全部遺產，在此之前，每月只能從遺產基金提取2萬元（港幣，下同，約2560美元）作為生活費。報導指出，這項安排是希望女兒學會理財、靠工作自立，而非過度依賴遺產。

鄭欣宜據稱曾透過辭退傭人及司機等方式縮減生活開支，經濟最拮据時，帳戶餘額一度僅剩26元，但仍未向父親求助。此後，她簽約新經紀公司，工作及收入才逐漸穩定。

鄭欣宜在2023年完成演唱會後，便逐漸淡出公眾視野，去年雖傳出參加「歌手2025」，後來節目官方卻突然公告鄭欣宜意外受傷，決定退賽，至今接近三年未公開露面。

鄭欣宜（中）與母親沈殿霞、父親鄭少秋早年合影。（取材自大風新聞）
鄭欣宜（中）與母親沈殿霞、父親鄭少秋早年合影。（取材自大風新聞）

精華 FAQ

  • 她被網友拍到冒雨獨自前往母親沈殿霞墓前祭拜，蹲在墓碑旁整理鮮花並情緒失控，哭到無法起身，相關畫面迅速登上熱搜。

  • 畫面中她穿著米白色外套、撐黑傘，在雨中長時間蹲在墓前，手拿紙巾、獨自擺放鮮花，身邊沒有陪伴者，顯得相當悲傷。

  • 內文指出她自2023年完成演唱會後便逐漸淡出，雖一度傳出參加《歌手2025》，但後來因受傷退賽，至今接近3年未正式公開露面。

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