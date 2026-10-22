「早春晴朗」火爆 井柏然鬆口將進新劇組

井柏然一身黑色西裝搭配搶眼絲巾現身澳門活動。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 井柏然因早春晴朗再受關注，並在澳門活動上透露將很快進組，年底前後還有2部待播作品與新戲動向，引發劇迷期待。

大陸男星井柏然憑藉電視劇「早春晴朗」再度受到關注，後續作品動向也成為劇迷關心焦點。近日他現身澳門 活動，受訪時透露，很快就要進入下一個劇組，年底至明年初也將有兩部影視作品陸續與觀眾見面。至於即將開拍的新戲內容，他尚未透露。

井柏然在「早春晴朗」中飾演廣告公司總監欒念，將職場菁英的成熟魅力，以及面對感情時的細膩與反差詮釋得淋漓盡致，憑藉自然不造作的演出再度圈粉。隨著該劇熱度延續，劇迷也更加關注他的下一步動向，如今他親口透露即將進組，讓外界對新作充滿期待。

目前井柏然已有多部作品待播，包括與張頌文 合作的「穀雨」，以及搭檔高圓圓演出的年代家庭劇「家有七郎」。「穀雨」以稅務稽查為題材，井柏然飾演稅務幹部歐陽煦，與張頌文同台飆戲；「家有七郎」則由央視總台重點打造，他將挑戰不同於過往形象的生活化角色，兩部作品題材各異，也呈現他在選角上的不同嘗試。

此外，井柏然也傳出將參與懸疑劇「新生2」，若後續消息獲得證實，將是他在不同戲劇類型上的另一項布局。不過，目前各部作品的播出安排仍有待片方公布，實際進度仍須以官方消息為準。

至於他口中即將加入的新劇組究竟是哪一部，目前尚未揭曉。過去井柏然曾表達想嘗試民國題材，網路上也出現他可能接演懸疑或刑偵作品的消息，但都還沒有正式確認。