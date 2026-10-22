60歲郭富城被野生捕獲 帶「二奶」座駕吃飯 愛好、財力曝光

郭富城很疼愛妻女，也對跑車情有獨鍾。(取材自微博、小紅書)

AI摘要 文章摘要整理： 60歲郭富城近日被網友野生捕獲，駕駛被稱為「二奶」的藍寶堅尼Huracán STO外出吃飯，並曝光其多年累積的超跑收藏與雄厚財力。

香港 天王郭富城出道多年，除了演藝事業戰績亮眼，對頂級超跑的熱愛也是圈內出了名。現年60歲的他與小22歲妻子方媛婚後育有三名女兒，近日有網友在街頭巧遇郭富城，直擊他駕駛藍寶堅尼 Huracán STO外出用餐，這輛在香港車迷間被戲稱為「二奶」的座駕意外曝光，也讓他的豪華跑車收藏再度成為焦點。

從網友曝光的影片可見，郭富城當天駕車前往餐廳，他身穿黑色Polo衫、搭配寬鬆黑色長褲，手上拿著外套，臉上戴著口罩，一身打扮相當低調。

當郭富城發現有人拿手機拍攝時，也沒有刻意閃避，反而自然點頭示意，親切反應獲得網友好評。雖然即將迎來61歲生日，但從畫面中仍可看出他維持精實身材，整體狀態相當不錯，天王氣場依舊藏不住。

郭富城對超跑的熱愛維持多年，除了收藏名車，也曾親自參與賽車活動。據港媒報導，他多年來收藏超過20輛高價跑車，總價值估計逾5000萬港幣（約63.7萬美元），車庫陣容包括法拉利、藍寶堅尼及多款全球限量車款。

其中，郭富城過去曾透露自己年輕時就對法拉利F50情有獨鍾，為了圓擁有夢幻超跑的願望，甚至曾一次購入三輛。除了F50之外，他的收藏還包括法拉利Enzo、599 GTB Fiorano，以及全球限量的Pagani Zonda F等頂級跑車。