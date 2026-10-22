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「小城良方」天才醫師陷低潮 肖戰演活憔悴感

記者趙大智／綜合報導
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肖戰飾演天才醫生劉錚亮。(圖／愛奇藝國際版提供)
肖戰飾演天才醫生劉錚亮。(圖／愛奇藝國際版提供)

AI摘要

文章摘要整理：

肖戰新劇《小城良方》演出遭醫療事故打擊的天才醫師，從冷面疲憊到兄弟情感，展現與以往不同的憔悴與破碎感。

肖戰新劇「小城良方」在愛奇藝國際版上線，這回他再度穿上白袍，卻不再是溫柔暖男醫師，而是從人生高峰跌落谷底的天才神經外科醫生。角色因醫療事故留下雙手顫抖的陰影，還飽受「恐雪症」折磨，形象也明顯消瘦憔悴。製作團隊看中肖戰身上的孤獨感與破碎感，認為與角色高度契合，肖戰自曝角色是「操心擔當兼嘴硬擔當」，明明關心別人，開口卻總容易得罪人。

「小城良方」改編自劉三叔小說「飛刀」，由「三十而已」導演張曉波與「天才基本法」編劇聶成帥聯手打造。肖戰飾演的劉錚亮原本是前途看好的神經外科天才，卻因一場醫療事故陷入低潮，留下手抖與恐雪的身心創傷，不得不返回東北老家，在一間小城醫院重新開始。

相較於過去在「餘生，請多指教」飾演溫柔穩重的顧魏醫生，肖戰這回改走冷面路線，從眼神到外型都多了疲憊與疏離感。製作團隊表示，肖戰不僅呈現天才醫師的專業，也細膩詮釋角色內心的複雜情緒，尤其那份難以向外人敞開心房的孤獨，與人物設定十分貼合。

肖戰在劇組直播訪談中透露，劉錚亮其實很渴望融入人群，也期待擁有溫暖的家庭，只是過往傷痛讓他習慣封閉自己。他笑說：「我的角色是操心擔當兼嘴硬擔當，明明對周遭大小事都放不下心，偏偏一開口就容易得罪人，關心別人也總要繞個彎，讓人哭笑不得。」

除了醫療與療癒主題，肖戰與史彭元飾演的兄弟也是劇情亮點。兩人一個冷靜內斂、一個衝動直接，經常因意見不同而針鋒相對，卻始終放不下彼此。史彭元形容兩人的關係是「相愛相殺」，更坦言劇中的肖戰是自己最大的依靠，帶來滿滿安全感。這番真情告白讓肖戰聽得眼眶泛紅，當場被主持人發現，害羞反應全被鏡頭拍下。

史彭元也分享，肖戰溫柔的眼神讓他很有感，有場兄弟倆坐在家中吃飯的戲，肖戰自然流露出兄長般的疼愛，讓他更容易融入角色。肖戰同樣對這場戲印象深刻，認為兄弟倆透過看似平凡的家常對話，逐漸卸下心防，讓彼此的距離越來越近。

精華 FAQ

  • 他飾演神經外科天才劉錚亮，原本前途看好，卻因醫療事故陷入低潮，還留下手抖與恐雪的創傷，被迫回到東北老家重新開始。

  • 製作團隊看中肖戰身上的孤獨感與破碎感，認為他能自然呈現角色的憔悴、疏離與內心封閉，也能把專業與複雜情緒一起演出。

  • 兩人一個冷靜內斂、一個衝動直接，常常針鋒相對卻又互相牽掛。透過吃飯等日常戲份慢慢拉近距離，成為全劇重要情感亮點。

肖戰

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