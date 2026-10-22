張柏芝分享育兒日常：每天5點起床 孩子醒後全身心陪伴
張柏芝公開談育兒日常，表示多年來清晨5、6點起床，孩子醒後便全心陪伴，並以簡單示範代替繁複說教，展現長年親力親為的母愛。
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張柏芝公開談育兒日常，表示多年來清晨5、6點起床，孩子醒後便全心陪伴，並以簡單示範代替繁複說教，展現長年親力親為的母愛。
女星張柏芝日前在公開活動中分享育兒日常，她透露自己多年來養成每天清晨5、6點起床的規律作息，並在孩子醒後全身心投入貼身陪伴，「陪他們瘋狂一整天」。不少網友被她十多年親力親為的母愛打動，認為把陪伴切實排進日程而非抽空應付，本身就需要強大內心。
張柏芝透露，三個兒子各有不同的生活規律與興趣愛好，但只要非工作時段，自己都會規畫時間親自照顧，並不感到忙碌或疲憊。「其實一點都不覺得忙，或者是累，只要自己的時間安排好就可以。」她說，她的教育方式很簡單，自己做好示範，孩子看了自然會學，「能省下不少溝通時間去做自己的事。」
張柏芝曾在綜藝節目中說，她的媽媽很心疼她生了三個孩子，「我跟我媽說：『我要生到我不能生為止』。」她稱自己的夢想是當媽媽，把時間花在家庭上很值得。
謝霆鋒與張柏芝於2006年結婚、2011年宣告離婚，育有長子Lucas與次子Quintus，婚後孩子主要隨張柏芝生活。
今年過世的謝賢，生前對前兒媳張柏芝頗為欣賞，多次公開稱讚她是「好兒媳」，並指其對孩子照顧得無微不至，同時抱怨謝霆鋒陪伴孩子的時間太少。謝賢曾感性表示看到張柏芝撫養兩個孩子的辛勞會忍不住流淚，並帶著愧疚表示「覺得自己對不起他們三個」。而謝賢的大部分遺產也指定留給兩名孫子。
她表示自己多年來都維持清晨5、6點起床的規律作息，等孩子醒來後就全身心投入陪伴，陪他們瘋狂一整天，並把照顧孩子切實排進日程。 張柏芝說只要不是工作時段，她都會親自規畫時間照顧3個兒子，自己並不覺得忙或累，認為關鍵在於把時間安排好，就能兼顧家庭與生活。 謝賢生前多次公開稱讚張柏芝是好兒媳，肯定她對孩子照顧無微不至，也曾感嘆謝霆鋒陪伴太少；他的大部分遺產則指定留給2名孫子。
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她表示自己多年來都維持清晨5、6點起床的規律作息，等孩子醒來後就全身心投入陪伴，陪他們瘋狂一整天，並把照顧孩子切實排進日程。
張柏芝說只要不是工作時段，她都會親自規畫時間照顧3個兒子，自己並不覺得忙或累，認為關鍵在於把時間安排好，就能兼顧家庭與生活。
謝賢生前多次公開稱讚張柏芝是好兒媳，肯定她對孩子照顧無微不至，也曾感嘆謝霆鋒陪伴太少；他的大部分遺產則指定留給2名孫子。
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