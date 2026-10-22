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消失螢光幕2年 王凱揭真相：遭網暴曾想退圈

娛樂新聞組／綜合報導
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王凱面對大規模造謠與網暴，一度心灰意冷想退圈。(取材自微博)
王凱面對大規模造謠與網暴，一度心灰意冷想退圈。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

王凱在訪談中首度談及淡出原因，透露曾因造謠與網暴心灰意冷，但如今選擇放慢步調、專注挑選好劇本，並對是否開唱持保留態度。

憑藉「瑯琊榜」、「偽裝者」、「大江大河」等劇走紅的大陸男星王凱，近兩年鮮少公開露面，日前做客訪談節目「陳魯豫．慢談」，首度談及淡出大眾視線的原因，坦言曾因遭遇網路暴力而萌生退圈念頭。面對影視產業低潮，他選擇放慢腳步、拒拍套路化劇本；談到是否舉辦個人演唱會，更以一句「我全唱別人的歌，開什麼演唱會」登上熱搜。

王凱透露，2018年拍攝「大江大河」時，為了符合角色需求刻意減重，卻遭人惡意散布患病、捐血未經檢測等不實傳言。儘管造謠者最後遭行政拘留，網路上的攻擊仍讓他深受打擊。他坦言，當時第一次面對大規模造謠與網暴，一度心灰意冷，甚至向朋友表示「實在不行我就不幹了」。經過時間沉澱，如今他學會「允許一切發生」，不再把精力耗費在與惡意對抗上。

外界關注他近兩年作品減少，王凱則對影視市場變化抱持平常心。他認為，隨著產業轉型、投資環境改變，傳統長劇市場面臨挑戰，優質劇本與合適的拍攝項目也不容易尋覓。比起為了維持曝光而接戲，他寧可休息，也不願勉強投入同質化、套路化的作品。

除了演戲，王凱的歌唱實力也受到肯定，曾參加音樂節目「跨界歌王」，並推出個人專輯。節目中，主持人魯豫代粉絲詢問他是否考慮舉辦演唱會，他笑答：「我全唱別人的歌，開什麼演唱會？」他認為，晚會演唱一兩首歌曲，與獨自支撐兩三小時的演唱會並不相同，若缺乏足夠的原創作品，單靠翻唱難以撐起一場專場演出。在魯豫追問下，王凱也沒有完全把演唱會的可能性排除，表示若未來累積足夠優質原創歌曲，仍有機會實現。

王凱堅守專業品質、對觀眾負責的態度，讓不少網友紛紛大讚：「這才是真正有擔當、有誠意的藝術家」、「好演員不需要天天出現在熱搜上」，更有人表示「希望他照顧好自己，等到好劇本再出現也不遲」。

精華 FAQ

  • 他表示，自己在2018年遭遇大規模造謠與網路暴力後受到很大打擊，加上近年影視市場轉型、好劇本難尋，因此選擇放慢腳步，不再為曝光勉強接戲。

  • 他在拍攝《大江大河》時為符合角色減重，卻被惡意散布患病、捐血未檢測等不實傳言，雖然造謠者遭行政拘留，但他仍因此深受衝擊。

  • 他笑說自己若大多唱翻唱歌曲，難以支撐一場兩三小時的專場演唱會；不過他也未完全關上大門，若未來累積足夠優質原創作品，仍有可能實現。

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