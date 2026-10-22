神隱5年罕見亮相 趙薇「原生臉」抗打 不拍戲改寫劇本

趙薇暌違5年公開露面。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 趙薇睽違5年在新加坡公開現身，外型自然受讚，也談到近年已把重心轉向幕後，並開始撰寫劇本與嘗試AI製作影視作品。

大陸女星趙薇 近日驚喜現身新加坡 義安城，出席國際髮型大師Kim Robinson打造的「黃金時代」髮型秀。許久未在公開場合亮相的她，以自然狀態現身，現場照片與影片曝光後引發網友熱議。尤其趙薇2021年曾遭遇演藝事業重大變故，被外界形容陷入「封殺」風波，如今暌違五年再度現身海外，備受關注。

趙薇20日以挑染棕金色齊肩中長髮搭配輕盈瀏海亮相，身穿寬鬆黑灰格紋襯衫，搭配珍珠項鍊、米白色緞面過膝裙及黑色尖頭露跟低跟鞋，整體造型休閒俐落。從現場粉絲拍攝的照片與影片來看，她未經過度修飾的自然狀態依舊受到不少網友稱讚，近距離鏡頭下五官與神情自然，被讚「原生臉依然抗打」。

趙薇這次公開現身，也讓外界重新想起她過去幾年的演藝風波。2021年起，她主演或參與的多部作品陸續從網路平台消失，部分影視作品演員名單中也不再出現她的名字，微博相關內容一度出現異常。由於官方當時並未完整說明原因，外界紛紛以「封殺」、「遭全面下架」等說法形容她的處境。

如今趙薇現身新加坡，等於以實際行動再次出現在海外公開活動。現場她不時露出笑容，與Kim Robinson一同搭乘手扶梯，也與好友、被稱為「新加坡一哥」的李南星同排觀看髮型秀，兩人相談甚歡。

經歷近年外界風波後，趙薇談到現在的生活狀態，直言「挺開心的」，並透露目前已逐漸將重心轉向幕後創作。除了撰寫劇本，她也開始與朋友嘗試運用AI技術製作影視作品。

至於是否還會回到幕前演戲，趙薇則以輕鬆態度回應，笑稱做幕後工作壓力比較小，「還可以不用減肥」。面對多年來影迷對她的思念，她也豁達笑說：「反正可以看重播。」

趙薇暌違5年公開露面。(取材自微博)

趙薇暌違5年公開露面。(取材自微博)