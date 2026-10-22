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「有人賴著不走」芭莎紅毯直播翻車 張小斐神救場被喊媽

娛樂新聞組／即時報導
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張小斐在紅毯上緊急救場獲得好評。（取材自微博）
張小斐在紅毯上緊急救場獲得好評。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

芭莎紅毯直播因疑似有人賴在後台不出場而空場翻車，張小斐臨時提前補位救場，蔡文靜則因網傳順序一度被誤指為當事人，後被時間線澄清。

「時尚芭莎」來自中國年度盛典21日紅毯直播突發空場意外，因有藝人疑因不滿順序賴在後台不肯登場，導致鏡頭空懸長達一分多鐘，主持人漏麥說出「有個人沒出來」、「一直在後台賴著不往前走」的收音更引發熱議。主辦方隨後緊急調整順序，由原定稍晚出場的張小斐提前補位登場。她從容完成紅毯與採訪，順利化解現場尷尬。

張小斐當天身著‌M ESSENTIAL品牌的墨松釘珠綠絲絨褲裝‌，採用上窄下寬的利落剪裁，沒有佩戴任何珠寶，她手裡只捏著一支紫色鳶尾花，把東方女性獨有的瀟灑溫婉和冷颯鬆弛感融合得恰到好處。網友翻出她五年前的黛綠色絲絨長裙造型做對比，感慨「綠絲絨的神」又回來了。

張小斐在微博中簡單寫上「江陰限定的一晚」，但是美麗典雅的造型惹來粉絲上萬留言，大讚「姐姐太美」、「芭莎限定的絲絨斐」。在走紅毯途中，台下觀眾集體喊出「媽媽」，讓張小斐笑到眼睛彎成月牙。

空場風波發生後，蔡文靜因網傳的紅毯順序表一度被指為耍大牌拖延者，遭質疑是「賴著不走」的「90花」。

不過網友曬出的直播時間線顯示，蔡文靜約於17點15分登場，而張小斐救場登台是在約18點02分之後，兩者相差近47分鐘；多位時尚博主亦澄清事件與她無關，蔡文靜險些意外背鍋。

蔡文靜被排除後，網友揪出網傳名單與實際出場順序不符者還包括提前16位的周濤、李思潼等人，以及趙露思從第39位推遲至第42位出場。不過相關傳聞均未獲官方證實，到底是誰「賴著不走」仍然是個謎。

張小斐在紅毯上緊急救場獲得好評。（取材自微博）
張小斐在紅毯上緊急救場獲得好評。（取材自微博）

蔡文靜也參加了時尚芭莎走秀。（取材自微博）
蔡文靜也參加了時尚芭莎走秀。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 21日的紅毯直播突然出現長達1分多鐘的空場，主持人漏麥還說出「有個人沒出來」、「一直在後台賴著不往前走」，使現場狀況與幕後爭議立刻發酵。

  • 主辦方緊急調整出場順序，讓原本較晚登場的張小斐提前上場。她以綠絲絨褲裝和紫色鳶尾花亮相，從容走完紅毯並接受採訪，順利化解尷尬。

  • 因網傳紅毯順序表與直播實際出場不一致，蔡文靜一度被指為拖延者。不過直播時間線顯示她約17點15分已出場，遠早於張小斐的救場時段，相關傳聞也未獲官方證實。

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