我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

孟加拉男女在清真寺做「不檢點行為」 沙國1罪名處決

好市多這些節慶禮盒 10美元也能送得體面

張衛健夫妻在餐廳外亂拋菸頭 網嘲：1個被窩睡不出2種人

香港新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
張衞健（右）與太太張茜街頭抽菸被捕獲。（取材自微博）
張衞健（右）與太太張茜街頭抽菸被捕獲。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

張衛健夫妻外出用餐時被拍到把未熄滅菸頭丟進花盆，因可能引發火災而遭網民狠批，形象受挫。

現年61歲的香港「喜劇天王」張衛健（Dicky），近年與52歲太太張茜過著半退休生活，已甚少有影視作品面世。近日Dicky與妻子張茜外出用餐時被微博「瓜田寒姐」捕獲，影片中Dicky與妻子先後將未熄滅的菸頭丟進花盆，如此欠缺公德的行為，令其長年累積的親民、正面形象遭受重大打擊。

香港01報導，相片中可見，Dicky頭戴冷帽、身穿印有英文字樣的深色休閒衛衣，而張茜則戴著黑框眼鏡，兩人打扮相當低調。兩人在用餐期間及飯後，先後步出餐廳室外位置抽菸聊天，神態顯得十分輕鬆悠閒。

然而，兩人的舉動卻引發極大爭議，畫面拍到用餐期間張衛健先步出餐廳室外抽菸，並隨手將未完全熄滅的菸頭扔進柵欄花盆中；用餐結束後，夫妻二人再次外出抽菸聊天，妻子張茜亦做出相同舉動，將菸頭丟進同一個花盆內。由於花盆內藏有枯枝落葉，將未撳熄的菸頭隨手棄置其中，隨時有引燃枯枝而引發火災的嚴重安全隱患。

張衛健入行多年來，一直以正能量及親民的好男人形象深入民心，今次夫妻二人一起亂丟菸頭兼罔顧公眾安全的行為，令大批網民大跌眼鏡並感到失望。大量網民留言批兩人毫無公德心、個人素質欠佳；對於夫妻二人的丟菸頭劣行，更有網民忍不住出言嘲諷：「果然係一個被窩裡睡不出兩種人」，直指這對半退休的明星夫妻今次做出了極壞的示範，與大眾對他們的良好期望形成強烈的落差。

精華 FAQ

  • 影片顯示兩人在餐廳外抽菸後，先後把未完全熄滅的菸頭丟進花盆；由於花盆內有枯枝落葉，做法被指可能引發火災，因此引來大量批評。

  • 張衛健長年被視為具正能量、親民且形象正面的藝人，這次夫妻一起亂丟菸頭的舉動，讓不少網民對他們的印象大幅失望。

  • 網民普遍認為兩人欠缺公德心、罔顧公共安全，甚至以「一個被窩裡睡不出兩種人」諷刺夫妻行為一致，認為他們做了極壞示範。

香港 退休 微博

上一則

沒有后不見后 周迅奪獎舒淇秒送抱「美女的友情超甜」

延伸閱讀

郭富城帶「二奶」吃飯全場注目 超猛愛好、財力曝光

郭富城帶「二奶」吃飯全場注目 超猛愛好、財力曝光
62歲吳啟華新戀情？香港等船被拍到 身旁長髮女子身分曝光

62歲吳啟華新戀情？香港等船被拍到 身旁長髮女子身分曝光
楊冪前夫劉愷威有新歡？ 被爆戀上小20歲香港模特 牽手、回香閨全被拍

楊冪前夫劉愷威有新歡？ 被爆戀上小20歲香港模特 牽手、回香閨全被拍
隔11年再圓紅館夢 許志安兩度落淚謝歌迷 鄭秀文後台低調相挺

隔11年再圓紅館夢 許志安兩度落淚謝歌迷 鄭秀文後台低調相挺

熱門新聞

張秀卿近日宣布離婚。(本報系資料照)

張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲

2026-10-18 15:09
郭靜純(左)和王信貴離婚後，他人間蒸發找不到人。(本報資料照片)

郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失

2026-10-17 09:03
庾澄慶邀一雙兒女在新歌「枝仔冰」親自獻聲。記者王聰賢／攝影

哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」

2026-10-16 15:51
趙又廷和高圓圓。（取材自微博）

粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網

2026-10-19 08:00
辛蒂克勞馥(中)和兒子普雷斯利葛柏、女兒凱亞葛柏感情緊密。(摘自Instagram@presleygerber)

辛蒂克勞馥27歲兒驟逝 女兒崩潰難進食

2026-10-14 18:50
郭靜純中午也爆出離婚。（取材自臉書）

郭靜純移居加拿大多年 自爆和製作人老公離婚：硬要在一起是折磨

2026-10-17 03:51

超人氣

更多 >
「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元

「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元
砸230多萬買黃金保退休 南加老夫妻：養老錢慘虧

砸230多萬買黃金保退休 南加老夫妻：養老錢慘虧
神探李昌鈺追思安葬儀式 23日在江蘇揚州舉行

神探李昌鈺追思安葬儀式 23日在江蘇揚州舉行
這錢是給誰？機場自助付款機要求18%小費

這錢是給誰？機場自助付款機要求18%小費
日關鍵稀土元素儲備即將耗盡 中國外交部這樣回答

日關鍵稀土元素儲備即將耗盡 中國外交部這樣回答