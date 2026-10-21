肖戰再披白袍卻判若兩人 「小城良方」消瘦憔悴演活受傷天才醫師

肖戰飾演天才醫生劉錚亮。(愛奇藝國際版提供)

AI摘要 文章摘要整理： 肖戰在《小城良方》中化身受傷的神經外科天才醫師，靠消瘦冷峻造型與細膩演技呈現創傷後的孤獨，並透過兄弟情與醫療療癒線推進故事。

肖戰 新劇「小城良方」開播，這回他再度穿上白袍，卻不再是溫柔暖男醫師，而是從人生高峰跌落谷底的天才神經外科醫生。角色因醫療事故留下雙手顫抖的陰影，還飽受「恐雪症」折磨，形象也明顯消瘦憔悴。製作團隊看中肖戰身上的孤獨感與破碎感，認為與角色高度契合，他先前參與劇組直播時，更自曝角色是「操心擔當兼嘴硬擔當」，明明關心別人，開口卻總容易得罪人。

「小城良方」改編自劉三叔小說「飛刀」，由「三十而已」導演張曉波與「天才基本法」編劇聶成帥聯手打造。肖戰飾演的劉錚亮原本是前途看好的神經外科天才，卻因一場醫療事故陷入低潮，留下手抖與恐雪的身心創傷，不得不返回東北老家，在一間小城醫院重新開始。他與一群看似不太可靠的夥伴攜手救治病患，也在一次次與病人相遇的過程中，慢慢修補自己的人生。

相較於過去在「餘生，請多指教」飾演溫柔穩重的顧魏醫生，肖戰這回改走冷面路線，從眼神到外型都多了疲憊與疏離感。製作團隊表示，肖戰不僅呈現天才醫師的專業，也細膩詮釋角色內心的複雜情緒，尤其那份難以向外人敞開心房的孤獨，與人物設定十分貼合。

肖戰在劇組直播訪談中透露，劉錚亮其實很渴望融入人群，也期待擁有溫暖的家庭，只是過往傷痛讓他習慣封閉自己。他笑說：「我的角色是操心擔當兼嘴硬擔當，明明對周遭大小事都放不下心，偏偏一開口就容易得罪人，關心別人也總要繞個彎，讓人哭笑不得。」

除了醫療與療癒主題，肖戰與史彭元飾演的兄弟也是劇情亮點。兩人一個冷靜內斂、一個衝動直接，經常因意見不同而針鋒相對，卻始終放不下彼此。史彭元形容兩人的關係是「相愛相殺」，更坦言劇中的肖戰是自己最大的依靠，帶來滿滿安全感。這番真情告白讓肖戰聽得眼眶泛紅，當場被主持人發現，害羞反應全被鏡頭拍下。

史彭元也分享，肖戰溫柔的眼神讓他很有感，有場兄弟倆坐在家中吃飯的戲，肖戰自然流露出兄長般的疼愛，讓他更容易融入角色。肖戰同樣對這場戲印象深刻，認為兄弟倆透過看似平凡的家常對話，逐漸卸下心防，讓彼此的距離越來越近。