趙薇露面了 昔陷「封殺、限制出境」風波 重心轉向幕後創作

趙薇暌違5年公開露面。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 趙薇現身新加坡髮型秀，因久未公開露面再掀關注；她也談到近年重心轉向幕後創作，並積極嘗試AI影視製作。

中國女星趙薇 20日晚間驚喜現身新加坡 義安城，出席國際髮型大師Kim Robinson打造的「黃金時代」髮型秀。許久未在公開場合亮相的她，以自然狀態現身，現場照片與影片曝光後引發網友熱議。尤其趙薇2021年曾遭遇演藝事業重大變故，被外界形容陷入「封殺」風波，如今暌違5年再度現身海外，也讓她的近況受到關注。

趙薇當天以挑染棕金色齊肩中長髮搭配輕盈瀏海亮相，身穿寬鬆黑灰格紋襯衫，搭配珍珠項鍊、米白色緞面過膝裙及黑色尖頭露跟低跟鞋，整體造型休閒俐落。從現場粉絲拍攝的照片與影片來看，她未經過度修飾的自然狀態依舊受到不少網友稱讚，近距離鏡頭下五官與神情自然，被讚「原生臉依然抗打」。

趙薇這次公開現身，也讓外界重新想起她過去幾年的演藝風波。2021年起，她主演或參與的多部作品陸續從網路平台消失，部分影視作品演員名單中也不再出現她的名字，微博 相關內容一度出現異常。由於官方當時並未完整說明原因，外界紛紛以「封殺」、「遭全面下架」等說法形容她的處境。

當時趙薇幾乎從中國主流娛樂版面消失，過去主演的「還珠格格」、「情深深雨濛濛」等作品也曾被網友發現部分平台搜尋不到相關內容，讓她的演藝事業突然陷入低潮。此後她鮮少公開露面，行蹤也長期受到外界關注，更一度傳出她「遭限制出境」，但相關說法始終缺乏完整官方說明。

如今趙薇現身新加坡，等於以實際行動再次出現在海外公開活動。現場她不時露出笑容，與Kim Robinson一同搭乘手扶梯，也與好友、被稱為「新加坡一哥」的李南星同排觀看髮型秀，兩人相談甚歡。

經歷近年外界風波後，趙薇談到現在的生活狀態，直言「挺開心的」，並透露目前已逐漸將重心轉向幕後創作。除了撰寫劇本，她也開始與朋友嘗試運用AI技術製作影視作品。她透露，自己平時也會觀看AI劇，就連70多歲的母親也會追。她認為AI劇劇情節奏緊湊，角色外型亮眼，更能做到一些傳統實拍以及有限製作經費難以完成的視覺效果。

至於是否還會回到幕前演戲，趙薇則以輕鬆態度回應，笑稱做幕後工作壓力比較小，「還可以不用減肥」。面對多年來影迷對她的思念，她也豁達笑說：「反正可以看重播。」