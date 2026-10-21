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戲說從頭／元配攜小三抓小四？李一桐 「美人余」陷狗血尷尬

娛樂新聞組／綜合報導
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李一桐在新劇「美人余」中演繹從溫室花朵轉變為一名堅韌女性。(取材自微博)
李一桐在新劇「美人余」中演繹從溫室花朵轉變為一名堅韌女性。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

《美人余》以贅婿算計富家女與元配抓小三等話題吸睛開播，但因劇情狗血且邏輯鬆散遭批，仍靠李一桐等人的表演維持可看性。

由李一桐、王佳佳、常華森等主演的都市情感劇「美人余」，開播前就憑藉「贅婿算計富家女」、「元配抓小三」等吸睛話題引爆討論。雖然擁有堅強的演員陣容與極具戲劇張力的開局，但隨著劇情推進，不少觀眾與媒體也點出這部劇「高配陣容搭低配故事」的尷尬處境。

據揚子晚報分析，該劇最令人感到別扭之處，在於「元配聯合小三抓小四」狗血戲碼，劇情細節上也是漏洞百出，經不起推敲。

評論說，「美人余」想要表達的主題是很好的，指戀愛腦富家女余夢被滿口甜言蜜語實則工於算計的狄立人蒙蔽，在發現狄立人出軌後自我意識覺醒；但表達方式太糾結，既想探討身處婚姻泥潭中的女性如何覺醒重生，又想透過短劇技巧抓住觀眾眼球，但實際上沒能真正像無腦短劇一樣一爽到底，也沒能建構起複雜人物探討社會議題，結果就是不上不下。

不過，「美人余」依然有不少亮點，飾演女主余夢的李一桐，將角色從溫室花朵轉變為堅韌女性的過程演繹得十分到位，尤其一場在發現丈夫背叛後，人前強作鎮定、人後在車裡崩潰大哭的戲碼，展現出極強的情感感染力。

喬振宇飾演的「偽善贅婿」自帶斯文敗類氣質，將反派的算計與偽裝詮釋得入木三分；王佳佳飾演的假離婚元配兼女主家保母，情緒精準到位，為劇集增添不少可看性。

文章提到，總體而言，「美人余」如果作為輕鬆消遣的「手撕渣男」爽劇，節奏明快、爽點齊全；但若以嚴謹的都市情感大劇來要求，劇情邏輯與人物深度仍有提升空間。對於喜歡主創陣容與家族利益博弈題材的觀眾來說，依然是近期值得關注的劇集之一。

精華 FAQ

  • 因為劇集主打「贅婿算計富家女」、「元配抓小三」等強烈衝突設定，話題性很高，開播前就先吸引觀眾關注，形成明顯的討論熱度。

  • 評論認為最尷尬的是「元配聯合小三抓小四」的狗血橋段，不僅觀感荒謬，許多細節也經不起推敲，導致劇情邏輯顯得失衡。

  • 李一桐把女主從天真到覺醒的轉變演得很有層次，喬振宇與王佳佳也有亮眼表現；若當作輕鬆的爽劇看，節奏快、戲劇衝突足，仍具追看性。

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